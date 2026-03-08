Ce trebuie să verifici când cumperi electrocasnice mari

Achiziția unui frigider, a unei mașini de spălat, a unui aragaz sau a unei mașini de spălat vase presupune, de regulă, un buget mare, dar și o folosire pe termen lung. Astfel, verificările făcute înainte de comandă și la livrare pot reduce riscul unor costuri suplimentare sau al unor incompatibilități de instalare.

Pentru multe categorii de electrocasnice mari, eticheta energetică UE oferă o comparație directă între modele, pe o scară rescalată A–G, aplicată etapizat din 2021 pentru mai multe grupe de produse. Cadrul general este stabilit de Regulamentul (UE) 2017/1369.

Pe lângă clasă, eticheta include indicatori concreți, cum ar fi consumul de energie și alte valori relevante pentru produs. De asemenea, produsele care necesită etichetă trebuie înregistrate în EPREL, registrul european care permite consultarea fișei de produs și a informațiilor declarate de furnizor.

În cazul electrocasnicelor voluminoase, compatibilitatea fizică se verifică înainte de comandă, prin dimensiunile produsului și spațiul real disponibil. Pentru frigidere, de exemplu, contează și deschiderea ușilor, ventilația recomandată de producător și accesul pe traseul de livrare. La mașinile de spălat sau la cele de spălat vase, sunt relevante poziționarea alimentării cu apă, evacuarea și accesul la priză.

Un alt punct practic este livrarea. În funcție de comerciant, pot exista condiții diferite pentru urcarea pe scări, ridicarea ambalajelor sau instalare. De aceea, confirmarea în scris a serviciilor incluse și a costurilor suplimentare reduce riscul unor neînțelegeri.

În România, pentru bunurile vândute consumatorilor, drepturile de remediere se bazează pe garanția legală de conformitate reglementată, printre altele, de OUG nr. 140/2021. Actul normativ descrie măsuri corective precum reparația sau înlocuirea, dar și situații în care se poate discuta despre reducerea de preț ori încetarea contractului, în condițiile prevăzute de lege.

La cumpărare, se păstrează dovada achiziției și certificatul de garanție, acolo unde este emis, plus orice document cu termenii garanției comerciale, dacă există o astfel de promisiune suplimentară față de cea legală. În practică, aceste documente contează și la intervențiile de service, și la reclamații.

Pentru comenzile online, OUG nr. 34/2014 prevede, ca regulă, un termen de retragere de 14 zile, în condițiile detaliate de actul normativ. Există și situații de prelungire a perioadei atunci când informarea obligatorie nu este furnizată corespunzător.

În cazul electrocasnicelor mari, retragerea poate implica reguli clare privind returnarea, costurile de transport și starea produsului, de aceea verificarea termenilor de retur și a procedurii comercian­tului rămâne un pas util înainte de plasarea comenzii.

Prima verificare ține de codul exact de produs și de serie. Diferențe mici în denumire pot însemna dotări diferite, iar comparația reală se face pe fișa tehnică și pe eticheta energetică, nu doar pe fotografii.

A doua verificare privește condițiile de service. Este utilă confirmarea existenței unui service autorizat și a modului de deschidere a unei solicitări, inclusiv documentele cerute și termenele menționate în certificatul de garanție.

A treia verificare se referă la livrare. La primire, se notează eventualele deteriorări ale ambalajului și se consemnează observațiile în documentele de livrare, acolo unde este posibil, deoarece acest pas poate conta ulterior.