Ce trebuie să știi dacă liniile electrice trec deasupra terenului tău. Sprijin pentru piața imobiliară

Un proiect de lege depus în Parlament propune modificarea Legii energiei electrice și gazelor naturale, astfel încât proprietarii de terenuri să poată solicita mutarea în subteran a liniilor electrice aeriene care le traversează proprietățile și împiedică utilizarea acestora.

Inițiativa legislativă urmărește să creeze un mecanism juridic clar pentru astfel de situații, în condițiile în care legislația actuală oferă operatorilor de distribuție drepturi extinse asupra infrastructurii energetice, dar nu prevede o procedură prin care proprietarii să ceară modificarea traseelor.

Proiectul vizează completarea Legii nr. 123/2012 și introduce un articol nou care permite persoanelor fizice și juridice să solicite trecerea în subteran a liniilor electrice aeriene amplasate deasupra terenurilor lor, dacă acestea limitează investițiile sau folosirea eficientă a proprietății.

Inițiatorii susțin că această schimbare legislativă ar putea elimina blocajele frecvente dintre proprietari și operatorii de distribuție.

În prezent, infrastructura energetică poate fi amplasată și exploatată pe terenuri private în baza dreptului de uz și de servitute. Aceste prevederi permit operatorilor să instaleze și să mențină rețele electrice fără a fi obligați să modifice traseele la cererea proprietarilor.

Autorii proiectului explică faptul că legislația actuală „instituie în mod robust drepturile operatorilor de a-şi amplasa, menţine şi exploata infrastructura pe proprietăţi private”, dar nu oferă „un drept procedural clar pentru proprietarul terenului afectat de a solicita modificarea (relocarea) acestei infrastructuri”.

Această situație generează conflicte administrative și economice, mai ales atunci când proprietarii doresc să construiască sau să dezvolte proiecte pe terenurile afectate de liniile electrice aeriene.

Potrivit inițiatorilor, „proprietarul nu poate iniţia relocarea, iar operatorul nu are nicio obligaţie legală de a da curs solicitării, chiar şi în situaţia în care proprietarul este dispus să suporte integral costurile aferente”.

Proiectul legislativ stabilește că orice persoană fizică sau juridică poate cere mutarea în subteran a unei linii electrice aeriene care traversează terenul său, cu condiția ca lucrarea să fie posibilă din punct de vedere tehnic și să fie finanțată integral de solicitant.

Măsura ar urma să se aplice indiferent de tipul proprietății și ar avea ca obiectiv „asigurarea utilizării eficiente a terenurilor respective”, inclusiv pentru construcții sau investiții compatibile cu destinația acestora.

Inițiatorii consideră că introducerea acestei posibilități ar putea contribui la dezvoltarea proiectelor imobiliare, industriale sau agricole care sunt în prezent limitate de existența liniilor electrice aeriene.

Potrivit proiectului, procedura de relocare ar începe prin depunerea unei cereri către operatorul de distribuție a energiei electrice. Cererea ar trebui să fie însoțită de documente privind proprietatea terenului, planuri tehnice și o descriere a proiectului afectat de infrastructura electrică.

Operatorul ar avea obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile, indicând dacă relocarea este posibilă din punct de vedere tehnic, costurile estimative și durata lucrărilor.

Dacă soluția este considerată fezabilă, ar urma organizarea unei întâlniri cu toate persoanele ale căror terenuri ar putea fi afectate de noul traseu subteran. În cadrul acestei etape ar fi discutate condițiile lucrării și eventualele despăgubiri pentru proprietarii afectați.

Proiectul legislativ prevede că toate cheltuielile legate de relocarea liniilor electrice ar fi suportate de solicitant. Acestea includ proiectarea, execuția lucrărilor, demontarea infrastructurii existente și compensarea eventualelor prejudicii aduse altor proprietari.

Prin această abordare, inițiatorii încearcă să echilibreze drepturile proprietarilor cu responsabilitățile operatorilor de distribuție, fără a transfera costurile asupra sistemului energetic.

Autorii proiectului consideră că această soluție ar permite rezolvarea unor situații care în prezent rămân blocate din cauza lipsei unui cadru legal clar.

Adoptarea unei astfel de modificări legislative ar putea avea impact asupra dezvoltării imobiliare și economice, în special în zonele unde infrastructura energetică limitează utilizarea terenurilor.

Mutarea liniilor electrice aeriene în subteran este considerată o soluție mai sigură și mai eficientă din punct de vedere urbanistic, dar costurile ridicate au reprezentat până acum un obstacol major.

Prin introducerea unei proceduri legale clare, proiectul de lege încearcă să ofere proprietarilor posibilitatea de a rezolva aceste probleme atunci când sunt dispuși să suporte costurile lucrărilor.

Inițiativa legislativă se află în prezent în procedură parlamentară și urmează să fie analizată în comisiile de specialitate.