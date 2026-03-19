Ce trebuie să faci dacă ți s-a furat identitatea pe WhatsApp

Furtul de conturi pe WhatsApp a devenit una dintre cele mai răspândite metode de fraudă online din ultimii ani. Atacurile nu presupun neapărat spargerea tehnică a aplicației, ci exploatarea neatenției utilizatorilor. În multe cazuri, victimele oferă fără să își dea seama codul de verificare primit prin SMS, iar contul este preluat în câteva secunde.

Potrivit informațiilor oficiale publicate de WhatsApp și compania-mamă Meta, astfel de fraude au crescut la nivel global, iar recuperarea contului trebuie făcută rapid pentru a limita pagubele.

Primul semn este pierderea accesului la aplicație. De obicei, utilizatorul este delogat brusc și nu mai poate intra în cont.

În paralel, prietenii sau contactele pot începe să primească mesaje suspecte, în care li se cer bani sau coduri de verificare. În unele cazuri, atacatorii încearcă să extindă frauda către alte persoane din listă.

Acest tip de atac este cunoscut ca „preluare de cont prin cod de verificare” și este documentat inclusiv în ghidurile oficiale publicate de Europol și ENISA.

Conform recomandărilor oficiale WhatsApp, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să reinstalezi aplicația și să încerci să îți recuperezi contul folosind numărul de telefon.

După introducerea numărului, vei primi un nou cod de verificare prin SMS. Dacă reușești să introduci codul corect, contul este automat deconectat de pe dispozitivul atacatorului.

Acesta este cel mai rapid mod de recuperare, dacă atacatorul nu a activat alte măsuri de securitate.

Dacă nu mai poți accesa contul sau atacatorul a activat verificarea în doi pași, trebuie să treci la metoda oficială de blocare prin e-mail.

WhatsApp pune la dispoziție o adresă oficială de suport pentru astfel de situații: support@whatsapp.com

În e-mail trebuie să incluzi câteva informații esențiale:

Numărul de telefon afectat, în format internațional Mențiunea clară că contul a fost compromis Solicitarea de dezactivare urgentă a contului

Un exemplu de formulare simplă, conform recomandărilor din centrul de asistență WhatsApp, ar trebui să conțină mesajul: cont compromis, solicit dezactivare imediată.

După trimiterea e-mailului, contul este blocat temporar, ceea ce împiedică utilizarea lui de către atacatori.

După dezactivare, utilizatorul are la dispoziție o perioadă limitată pentru a recupera contul. Dacă acest lucru nu se întâmplă, contul poate fi șters automat după 30 de zile, conform politicilor oficiale WhatsApp.

În cazul recuperării, utilizatorul poate reface accesul folosind din nou numărul de telefon și codul SMS.

Pentru a preveni astfel de situații, specialiștii în securitate cibernetică recomandă activarea verificării în doi pași.

Această funcție adaugă un cod PIN suplimentar, care este cerut la fiecare reînregistrare a contului.

Potrivit ghidurilor publicate de ENISA, această măsură reduce semnificativ riscul de preluare a contului.

Experții în securitate recomandă să nu fie niciodată distribuit codul de verificare primit prin SMS, indiferent de pretext.

De asemenea, este important să nu răspunzi la mesaje suspecte care cer bani sau date personale, chiar dacă par să vină de la persoane cunoscute.

În cazul în care ai fost victima unei fraude, este recomandat să anunți și autoritățile. În România, astfel de cazuri pot fi raportate către Poliția Română sau către Directoratul Național de Securitate Cibernetică.