Ce trebuie să faci ca să anulezi un zbor Ryanair și să-ți recuperezi banii

Compania aeriană low-cost Ryanair aplică, în mod obișnuit, o politică strictă privind biletele nerambursabile. Astfel, pasagerii care nu se prezintă la zbor nu pot solicita returnarea contravalorii biletului, chiar dacă există motive personale întemeiate pentru anularea călătoriei. Reprezentanții companiei argumentează că, odată rezervat, locul respectiv rămâne neutilizat, generând o pierdere, informează compania.

Totuși, în anumite situații excepționale, clienții pot avea dreptul la rambursare. Acestea includ anularea zborului de către companie, întârzieri semnificative sau refuzul îmbarcării – cazuri reglementate de legislația europeană, conform Regulamentului (CE) 261/2004.

De asemenea, Ryanair oferă posibilitatea returnării banilor în situații tragice, cum ar fi decesul unui membru apropiat al familiei în termen de 10 zile de la zbor sau al unei persoane incluse în rezervare.

Mai mult, pasagerii pot solicita returnarea contravalorii biletului de avion în anumite situații bine stabilite. Dreptul la rambursare este recunoscut în următoarele cazuri:

Dacă zborul programat a fost anulat;

Dacă avionul are o întârziere de minimum cinci ore față de ora planificată;

Dacă decolarea este amânată cu cel puțin cinci ore;

În cazul unui deces – fie al pasagerului înscris pe bilet, fie al unui membru apropiat al familiei care nu călătorește, dar al cărui deces afectează direct călătoria.

Dacă ai rezervat direct pe site-ul oficial Ryanair și ai solicitat o rambursare în urma unei anulări sau întârzieri a zborului, iar cererea ta este eligibilă, suma aferentă va fi disponibilă în Portofelul Ryanair în cel mult 24 de ore.

Pentru a primi banii înapoi în contul sau pe cardul folosit la plată, trebuie doar să accesezi opțiunea de transfer din Portofelul Ryanair. Ulterior, rambursarea va fi procesată prin metoda de plată inițială, în decurs de până la cinci zile lucrătoare.

În schimb, dacă ai efectuat rezervarea printr-o agenție de turism online, procesul poate dura mai mult. În acest caz, Ryanair trebuie să îți verifice identitatea înainte de a putea continua cu rambursarea. Pentru acest pas este necesar:

Descarcă, completează și trimite formularul de verificare clienți aici.

Odată verificat, Ryanair va procesa apoi restituirea direct către tine.

Conectează-te la contul myRyanair pe care îl deții, Navighează la secțiunea „Situații care necesită asistență”, Aici poți vedea starea actuală a solicitării de restituire, orice actualizări și orice comunicări din partea echipei de servicii clienți Ryanair.

Pasagerii care doresc o rambursare trebuie să știe că aceasta va fi procesată doar prin aceeași metodă de plată utilizată inițial pentru achiziționarea biletului. În cazul în care rezervarea a fost făcută printr-o agenție de turism online, este posibil ca datele personale și informațiile de plată să nu fi fost transmise operatorului aerian.

Pentru a putea solicita rambursarea direct de la Ryanair, clienții trebuie mai întâi să treacă printr-un proces de verificare. Acesta presupune descărcarea, completarea și trimiterea unui formular special de identificare a clientului. După validarea datelor, rambursarea va fi procesată direct către pasager, mai arată compania.