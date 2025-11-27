Social

Ce țepe poți lua pe site-urile de lucruri refolosite. Cum poți să recuperezi paguba

Ce țepe poți lua pe site-urile de lucruri refolosite. Cum poți să recuperezi pagubaCurier. Sursă foto: Pixabay
Site-urile de lucruri refolosite de la haine la alte obiecte sunt din ce în ce mai înfloritoare. Doar că și aici există varianta să comanzi ceva și să primești altceva.

Ce lucruri comanzi nu sunt cele pe care le primești

Multe dintre doamnele care comandă de pe un anume site de profil s-au plâns că în ultima perioadă comandă ceva și primesc altceva. ”A mai întâmpinat cineva problema mea?

Să greșească cei de la curier când împachetează ? Am comandat o matriță de silicon și am primit o cămașă, pe care vânzătorul nici măcar nu a mai văzut-o! Las poza cu ce am comandat și ce am primit!”, a scris o persoană.

Haine de bebeluș în loc de fustă

Curierii sunt cei care ar ameți comenzile. Iar de cele mai multe ori lămurirea întregii situații se dovedește a fi una extrem de complicată. ”Eu am pățit când am mers să pun un colet la easybox și în cutia deschisă, era coletul altcuiva. Eu am închis să reiau procesul și imediat am primit mesaj că, coletul meu este pe drum.

Am explicat destinatarului ce s-a întâmplat și am rugat să nu ridice coletul. Dar totuși l a ridicat, apoi a zis că îi miroase a țeapă că erau haine de bebeluș în loc de fusta cumpărată”, a scris altcineva.

Ce e de făcut

În astfel de cazuri cel mai sigur este să folosiți codul awb de pe siteul în cauză. ”Eu vă recomand pe viitor, să scrieti codul de AWB pe colet. E și o regulă și e mult mai ușor pentru identificarea coletului lipsă”, a scris una dintre persoanele pățite.

”Dacă pe coletul primit ai un cod, poti transmite codul celor de la firma de curierat și e mai ușor să identifice unde s-a produs eroarea”, a mai specificat altcineva. Cert este că totul devine greoi pentru toți cei implicați, pentru că inclusiv returnarea banilor este complicată.

