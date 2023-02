Ce s-a întâmplat cu vaporul lui Nicolae Ceaușescu. „Sovata” a fost cumpărat de un fost fotbalist imediat după Revoluție

Sandu Boc, în vârstă de 76 de ani, a făcut o achiziție pe care nu o va uita niciodată. Fostul internațional român a cumpărat vaporul lui Nicolae Ceaușescu imediat după Revoluția din 1989 pentru că s-a asociat un cetățean din Cipru. Acesta închiria vapoare și marinari pentru toate persoanele care voiau astfel de servicii. Cipriotul a aflat cât de mulți marinari sunt în România și a decis să vină în țara noastră. Omul de afaceri a venit la Hoterul Nord și a cerut să se întâlnească cu fostul fotbalist, iar a doua zi au băut împreună o cafea.

Cipriotul i-a povestit lui Boc ce afaceri are, iar fostul jucător al lui Dinamo și-a dat seama că este „omul de care are nevoie”. Fostul fotbalist a stabilit să îi dea 5.000 de dolari pe lună pentru afacere și ulterior a deschis un birou la Constanța. „Când am dat anunț pentru marinari era coadă până în stradă. Sute de oameni. Sute, sute. Apoi am închiriat «Mărăști» și «Mărășești», vapoarele. Am dat spagă un BMW ca să ne dea vapoarele. Erau cele mai bune. Și mai era și vaporul lui Ceaușescu, «Sovata». Nu se atingea nimeni de el. L-am cumpărat. Ziceam că fac naveta pe mare Constanța-Istanbul”, a povestit Sandu Boc.

Ce s-a ales de vaporul lui Nicolae Ceaușescu

Fostul fotbalist a mai adăugat că vaporul avea nevoie de avizul Registrului Naval Român pentru a circula. Boc a mai adăugat că tot vaporul a fost reparat cu banii pe care i-a câștigat. Chiar și motoarele navei au fost schimbate cu unele făcute la Fabrica de Armament de la Mizil. La final, vaporul „era un bibelou frumos”. Un cetățean din Germania a venit la ceva vreme și a vrut să îl închirieze.

Acesta pescuia scoici și melci între Mangalia și Constanța. Ulterior, le prelucra și le trimitea în Japonia. Boc a semnat un contract pe un an de zile cu neamțul și a subliniat că odată cu terminarea angajamentului, vaporul trebuie predat cu avizul Registrului Naval Român. Unul dintre scafandrii cetățeanului german a rămas fără permis de pescuit pentru că paza de coastă l-a prins atunci când pescuia calcan, iar peștii prinși erau aruncați pe un vas din Turcia.

Cel mai mare regret din viața lui Sandu Boc

„El, fraierul, a calat și un motor. Când să-mi dea vasul, i-am arătat contractul! N-a mai obținut avizul ăla niciodată. Mi-a dat cât am vrut pe el și l-a lăsat aici. Eu l-am vândut unui prieten de-al meu. S-a dus la Mangalia, i-a făcut asigurare, dar după l-a băgat la fund și a luat banii pe asigurare”, a povestit Sandu Boc care a spus care este cel mai mare regret din cariera sa.

„Am jucat fotbal la cel mai înalt nivel şi am avut multe femei frumoase. Mi-am trăit viaţa la maximum, însă am un singur mare regret, că n-am evoluat la Mondialul din Mexic 1970. Aş da jumătate din femeile cu care am fost pentru un meci împotriva lui Pele”, a mai spus fostul internațional român în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, în urmă cu doi ani.