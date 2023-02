La ce vedetă a apelat Mihai Bendeac pentru a scăpa de contractul cu Antena. Cei doi sunt și buni prieteni

Este vorba despre Dan Negru, care și-a anunțat plecarea de la Antena în anul 2021. Pentru că a fost într-o situație similară cu Bendeac, actorul a considerat că prezentatorul TV este singurul care îl poate ajuta să scape de contract.

Mihai Bendeac a apelat la ajutorul lui Dan Negru

După ce a rămas legat de postul Antena 1 prin contract, Mihai Bendeac a apelat la orice modalitate pentru a scăpa. Sursele susțin că Mihai Bendeac i-a cerut în repetate rânduri sfaturi prezentatorului TV pentru a-i face pe cei de la Antena să-l elibereze de contract.

Însă, relația dintre Dan Negru și șefii trustului Intact era de altă natură și a rămas apropiată chiar și în ciuda plecării sale la postul concurent, Kanal D, unde prezintă show-ul „Jocul cuvintelor”.

Cu toate acestea, insistențele lui Bendeac pe lângă celebrul prezentator TV au funcționat, drept pentru care a reușit să ajungă la un acord cu șefii trustului Intact. Mai mult, se pare că Bendeac și Dan Negru sunt și foarte buni prieteni, motiv pentru care actorul și-a permis să insiste, potrivit informațiilor Cancan.

Actorul pleacă la Pro TV

După ce a reușit să rezilieze contractul cu Antena, Bendeac și-a anunțat începutul colaborării cu un alt post de televiziune, anume Pro TV. Deși fanii au rămas surprinși de alegerea actorului, l-au felicitat, bucurându-se că va reveni pe micile ecrane. Potrivit informațiilor, acesta va fi noul jurat al show-ului „Românii au talent”. Nu este prima oară când are o astfel de propunere, numai că în trecut a refuzat oferta și a ales să rămână la iUmor.

În urmă cu câțiva ani, el declarase că emisiunea „Românii au talent” de la PRO TV are nevoie de nebunia lui și de o schimbare. „Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru Românii au talent. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie”, spunea Mihai Bendeac acum ceva timp.

S-a mai zvonit că Mihai Bendeac va face și o producție de comedie la PRO TV și că deja s-a apucat să lucreze la scenariu.