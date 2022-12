Sunt disponibile 300 de locuri de muncă pe un vas de croazieră. Salariile depășesc 2.900 de euro

O agenţie de plasare a forţei de muncă recrutează 300 de oameni care vor să lucreze pe nave de croazieră în 2023. O condiție importantă pe care angajatorii o cer este ca doritorii să aibă experienţă în legătură cu postul pentru care aplică. Un astfel de loc de muncă reprezintă și o ocazie pentru cei care îl obțin de a vedea cât mai multe locuri din lume.

Angajatorii au mai precizat că mai există o serie de criterii. Candidații trebuie să dețină pe lângă experiența relevantă pentru postul dorit, și un nivel mediu cunoaștere a limbii engleze. În plus, ei trebuie să dea dovadă de seriozitatea şi flexibilitatea. Salariile pentru aceste locuri de muncă depășesc 1.400 de euro și ajung chiar până la valoarea de peste 2.900 de euro.

Lista posturilor libere pentru vasul de croazieră

Pentru postul de bucătar şef, candidatul potrivit va primi peste 2.900 de euro net lunar. În ceea ce privește asistentul bucătarului chef, acesta va fi renumerat lunar cu suma de aproximativ 1.700 de euro net lunar. Bucătarii vor avea un salariu de aproximativ 1.440 de euro net, iar barmanii de circa 1.500 de euro net. Mia sunt disponibile locuri de muncă și pentru posturile de recepţioner, maseuri, spălător de vase, ospătari, personal curăţenie ofertaţi cu salarii de circa 1.400 euro net lunar, conform anunţului de recrutare consultat de Economica.net.

Adrian Zamfir este unul dintre românii care s-a bucurat din plin de munca pe vapor. El a mărturisit că i-a fost destul de greu să facă acest pas, dar și-a dat seama că a avut mai mult de câștigat în urma alegerii sale. El și-a cunoscut soția în timp ce lucra pe un . Mai mult decât atât, Zamfir a mărturisit că pentru el vaporul pe care lucrează de mai bine de 20 de ani a devenit acasă. „Am fost sceptic la părăsirea funcției pe care o aveam în România, dar am acceptat provocarea. Am muncit, iar treptat am fost promovat de la statutul de ospătar, la cel de șef de sală, iar mai apoi la șef de restaurant”.