Fost pușcăriaș rus, dezvăluiri despre „Bucătarul lui Putin”: A fost în cea mai de jos clasă de deținuți

Un bărbat din Rusia a postat pe rețelele sociale un filmuțeț în care îl insultă pe Evgheni Prigojin, cunoscut ca și Bucătarul lui Putin. Sasha Kurara susține că a fost încarcerat în același timp cu omul de afaceri.

„Am ispășit o pedeapsă în același timp. Am vrut să vă spun că Prigojin este un bulangiu, la propriu. A fost în cea mai de jos clasă de deținuți. Își cunoștea locul și îl accepta”, susține Sasha Kurara, în videoclipul difuzat în mediul online.

Michel Goya, consultant în domeniul Apărării, spune că acest videoclip, precum și alte postări referitoare la Evgheni Prigojin trebuie analizate cu mare atenție deoarece omul de afaceri este implicat în acest moment într-o luptă de putere la Moscova, potrivit BFMTV.

A Russian man who introduces himself as an ex-convict who served sentence with Wagner’s Prigozhyn claims the latter was providing sexual services to other prisoners. pic.twitter.com/HOhXFZhUBL

— Dmitri (@wartranslated) November 29, 2022