Ce pensie are, de fapt, soția lui Mitică Dragomir. Se plânge că sunt bani puțini

Soția lui Mitică Dragomir, fost cadru didactic de succes, are o pensie nu tocmai pe măsura eforturilor sale, după cum susține omul de fotbal. Aceasta ar primi 3.200 de lei după 50 de ani în învățământ.

Fostul șef al LPF a explicat la o emisiunea faptul că soția sa, un fost cadru didactic extrem de conștiincios are o pensie infimă. De altfel, Dragomir s-a arătat indignat de această situație.

”Măi, nu se poate, nevasta mea care nu a lipstit o zi în 50 de ani de la catedră, a ieșit la pensie cu 3.200 de lei. După 50 de ani de muncă și a fost un cadru didactic de excepție”, a spus omul de fotbal.

Argumentele pe care le-a invocat Dumitru Dragomir în ceea ce o privește pe soția sa și nedreptatea care i se aduce sunt cele legate de performanță. Aceasta a avut mulți elevi dintre care unii au ajuns profesori doctori. Practic, soția și-a făcut treaba exemplar din punct de vedere didactic.

”Elevi de-ai ei sunt doctori, profesori, profesori doctori și așa mai departe, cu zecile. Fii atent și a fost extrem de respectată. Te uiți la o familie, mai întâi la copii ca să-ți dai seama cum a fost familia”, a mai declaratomul de afaceri.

Și ca tacâmul să fie complet, Dumitru Dragomir a comparat pensia soției cu pensia lui. Nu de alta, dar el a fost președinte al LPF și recunoaște că nu prea a stat la muncă. Cu toate acestea când vine vorba de pensie, aceasta este infinit mai mare ca a soției. ”Este umilință. Iar eu care am fost 20 de ani de ligă și nu am stat două zile 8 ore la serviciu am pensie de 20.000 de lei”, a încheiat fostul șef al LPF.