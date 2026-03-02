Monden

Ce pensie are, de fapt, soția lui Mitică Dragomir. Se plânge că sunt bani puțini

Ce pensie are, de fapt, soția lui Mitică Dragomir. Se plânge că sunt bani puținiDumitru Dragomir. Sursă foto: Arhiva EvZ
Soția lui Mitică Dragomir, fost cadru didactic de succes, are o pensie nu tocmai pe măsura eforturilor sale, după cum susține omul de fotbal. Aceasta ar primi 3.200 de lei după 50 de ani în învățământ.

Mitică Dragomir indignat pentru soție

Fostul șef al LPF a explicat la o emisiunea faptul că soția sa, un fost cadru didactic extrem de conștiincios are o pensie infimă. De altfel, Dragomir s-a arătat indignat de această situație.

Mitică Dragomir

Mitică Dragomir. Sursă foto: Captură video

”Măi, nu se poate, nevasta mea care nu a lipstit o zi în 50 de ani de la catedră, a ieșit la pensie cu 3.200 de lei. După 50 de ani de muncă și a fost un cadru didactic de excepție”, a spus omul de fotbal.

O profesoară de succes, dar cu pensie de nimic

Argumentele pe care le-a invocat Dumitru Dragomir în ceea ce o privește pe soția sa și nedreptatea care i se aduce sunt cele legate de performanță. Aceasta a avut mulți elevi dintre care unii au ajuns profesori doctori. Practic, soția și-a făcut treaba exemplar din punct de vedere didactic.

Procesul electoral din Găgăuzia, pus pe stop. Când ar putea fi deblocată situaţia
Trump spune că persoanele vizate pentru înlocuirea lui Khamenei au fost ucise în prima zi. Conflictul din Iran se extinde în toată regiunea. Daune minore la baza aeriană britanică din Cipru. Live text

”Elevi de-ai ei sunt doctori, profesori, profesori doctori și așa mai departe, cu zecile. Fii atent și a fost extrem de respectată. Te uiți la o familie, mai întâi la copii ca să-ți dai seama cum a fost familia”, a mai declaratomul de afaceri.

Comparație amețitoare

Și ca tacâmul să fie complet, Dumitru Dragomir a comparat pensia soției cu pensia lui. Nu de alta, dar el a fost președinte al LPF și recunoaște că nu prea a stat la muncă. Cu toate acestea când vine vorba de pensie, aceasta este infinit mai mare ca a soției. ”Este umilință. Iar eu care am fost 20 de ani de ligă și nu am stat două zile 8 ore la serviciu am pensie de 20.000 de lei”, a încheiat fostul șef al LPF.

Ce mănâncă, de fapt, patrupedul tău? | Dr. Gianina Răsvan Șoltz invitul lui Liviu Harbuz
Liviu Mihaiu deschide mintea orașului: Premieră „Condamnați la Cultură"
Bine ați venit pe canalul oficial HAI România! (Hub.Actual.Info România! )

