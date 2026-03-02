Ce pensie are, de fapt, soția lui Mitică Dragomir. Se plânge că sunt bani puțini
- Maria Pană
- 2 martie 2026, 06:25
Soția lui Mitică Dragomir, fost cadru didactic de succes, are o pensie nu tocmai pe măsura eforturilor sale, după cum susține omul de fotbal. Aceasta ar primi 3.200 de lei după 50 de ani în învățământ.
Mitică Dragomir indignat pentru soție
Fostul șef al LPF a explicat la o emisiunea faptul că soția sa, un fost cadru didactic extrem de conștiincios are o pensie infimă. De altfel, Dragomir s-a arătat indignat de această situație.
”Măi, nu se poate, nevasta mea care nu a lipstit o zi în 50 de ani de la catedră, a ieșit la pensie cu 3.200 de lei. După 50 de ani de muncă și a fost un cadru didactic de excepție”, a spus omul de fotbal.
O profesoară de succes, dar cu pensie de nimic
Argumentele pe care le-a invocat Dumitru Dragomir în ceea ce o privește pe soția sa și nedreptatea care i se aduce sunt cele legate de performanță. Aceasta a avut mulți elevi dintre care unii au ajuns profesori doctori. Practic, soția și-a făcut treaba exemplar din punct de vedere didactic.
”Elevi de-ai ei sunt doctori, profesori, profesori doctori și așa mai departe, cu zecile. Fii atent și a fost extrem de respectată. Te uiți la o familie, mai întâi la copii ca să-ți dai seama cum a fost familia”, a mai declaratomul de afaceri.
Comparație amețitoare
Și ca tacâmul să fie complet, Dumitru Dragomir a comparat pensia soției cu pensia lui. Nu de alta, dar el a fost președinte al LPF și recunoaște că nu prea a stat la muncă. Cu toate acestea când vine vorba de pensie, aceasta este infinit mai mare ca a soției. ”Este umilință. Iar eu care am fost 20 de ani de ligă și nu am stat două zile 8 ore la serviciu am pensie de 20.000 de lei”, a încheiat fostul șef al LPF.
