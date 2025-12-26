Ce gătesc vedetele de Crăciun. Meniul lor i-a inspirat pe fani

Ce gătesc vedetele de Crăciun. Sărbătorile de iarnă aduc cu ele mese bogate, deserturi aromate și momente de neuitat alături de familie și prieteni. Vedetele de la Hollywood nu fac excepție, iar Crăciunul este pentru mulți dintre ele o ocazie de a-și pune în valoare talentul culinar sau de a păstra tradițiile din copilărie.

De la cine fastuoase la deserturi spectaculoase, fiecare vedetă are propriile obiceiuri și rețete care au devenit chiar o sursă inspirație pentru fani.

Jennifer Aniston este cunoscută pentru Crăciunurile simple, dar savuroase. Actrița adoră curcanul umplut cu ierburi aromatice și legume, piureul de cartofi cu unt și sosul de merișoare făcut în casă. Pentru desert, Aniston pregătește prăjituri cu ciocolată și turta dulce, pe care le decorează împreună cu prietenii apropiați.

Hugh Jackman, împreună cu soția sa, Deborra-Lee Furness, organizează un Crăciun tipic australian, deoarece familia lor locuiește în Sydney. În locul meselor tradiționale de iarnă europene, ei preferă fructe de mare proaspete, legume la grătar și salate colorate, alături de pavoa. Desertul lor preferat este pavlova, un tort cu bezea și fructe de pădure, care este un adevărat simbol al Crăciunului în Australia.

Taylor Swift aduce magia Crăciunului prin deserturi. Cântăreața adoră să facă biscuiți decorați, turta dulce cu scorțișoară și nuci, dar și plăcinte cu mere sau dovleac. Artista își implică familia și prietenii în decorarea și pregătirea deserturilor, transformând bucătăria într-un loc plin de voie bună și râsete.

„Magia Crăciunului stă în aceste momente simple, când familia se adună în jurul mesei și râde împreună”, a spus Taylor Swift.

Reese Witherspoon urmează și ea tradiții clasice. În familia sa, masa de Crăciun nu poate începe fără curcan la cuptor, cartofi dulci copți cu miere și nucșoară și sos de merișoare. Pentru desert, Reese pregătește prăjituri de casă, inspirate de rețetele mamei sale, iar copiii săi sunt implicați în pregătirea mâncării, ceea ce transformă sărbătoarea într-un moment de împărtășire și bucurie.

Chrissy Teigen și John Legend transformă Crăciunul într-o adevărată sărbătoare culinară. Printre preparatele lor se numără curcan glazurat cu miere și portocale, legume la cuptor, dar și rețete asiatice reinterpretate, precum tăiței sau salate exotice. Ei combină tradiția americană cu influențe internaționale, aducând diversitate și surpriză la masa de sărbători.

Gwyneth Paltrow, cunoscută pentru stilul său sănătos de viață, optează pentru preparate organice, cu legume proaspete, fripturi ușor condimentate și deserturi fără zahăr rafinat, dar aromate. Actrița a declarat că mesele de Crăciun trebuie să fie nu doar gustoase, ci și benefice pentru organism, fără a pierde însă din farmecul tradițiilor.