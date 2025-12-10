Ce artificii poți folosi de Revelion. Greșeala care îți poate aduce o amendă în prag de 2026

În perioada Sărbătorilor de iarnă, românii trebuie să fie atenți la legislația privind utilizarea articolelor pirotehnice. Noile reglementări din România au restricționat majoritatea tipurilor de artificii și petarde pentru publicul larg, iar încălcarea legii poate atrage amenzi usturătoare sau chiar pedeapsa cu închisoarea. Totuși, există câteva tipuri de artificii pe care românii le mai pot folosi.

În trecut, petardele și artificiile erau ușor accesibile, putând fi cumpărate de aproape oricine, iar acest lucru a dus, de-a lungul anilor, la numeroase accidente. Mulți tineri și chiar adulți au ajuns la spitale cu arsuri provocate de manipularea necorespunzătoare a acestora. Medicii se confruntau anual cu un număr semnificativ de astfel de cazuri, în special în perioada Revelionului și a Crăciunului, când utilizarea articolelor pirotehnice crește considerabil.

Legislația a fost modificată astfel încât doar persoanele autorizate, cu calificarea de pirotehnician, au dreptul să cumpere aceste tipuri de produse.

„Conform noilor prevederi legislative, pentru organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 si F4, aveți obligația solicitării și obținerii acordului emis de inspectoratul pentru situații de urgență pe raza căruia se desfășoară activitatea. (…)Documentațiile depuse, trebuie să conțină date și informații asupra articolelor pirotehnice de divertisment utilizate, precum și masurile de securitate/siguranță propuse”, se arată pe site-ul IGSU.

În trecut, articolele din categoria F1 puteau fi achiziționate de la 15 ani, cele din categoria F2 de la 18 ani, iar articolele F3 de la 21 de ani. În prezent, toate produsele sunt interzise publicului neautorizat, iar vânzarea lor online sau fizică fără respectarea regulilor este ilegală.

Deși pe Internet continuă să fie disponibile zeci de site-uri care vând artificii și petarde din toate categoriile, aceste platforme par să nu țină cont de noile reglementări. Produsele destinate adulților pot fi achiziționate online doar dacă utilizatorul confirmă că are peste 18 ani. Produsele destinate adulților pot fi achiziționate online doar dacă utilizatorul confirmă că are peste 18 ani. Totuși, potrivit legislației în vigoare, simpla bifare nu asigură legalitatea tranzacției, iar responsabilitatea rămâne atât la vânzător, cât și la cumpărător.

Persoanele fizice care încalcă legea riscă amenzi între 1.000 și 7.500 de lei, iar sumele se dublează în cazul persoanelor juridice.

În plus, legislația prevede pedepse cu închisoarea între 1 și 5 ani pentru cei care manipulează sau vând articole pirotehnice fără autorizare.

Există totuși câteva tipuri de artificii pe care românii le pot folosi în siguranță. Printre acestea se numără:

artificii pentru brad;

focuri și bețișoare;

bengale;

pocnitori pentru petreceri;

granule scânteietoare.

Aceste produse sunt considerate sigure pentru uz casnic, dacă sunt folosite conform instrucțiunilor de pe ambalaj și la distanță de persoane, clădiri și materiale inflamabile.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îi îndeamnă pe români să respecte cu strictețe regulile privind articolele pirotehnice și atrage atenția că manipularea neadecvată poate provoca arsuri, incendii sau chiar accidente mortale.