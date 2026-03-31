CCR a decis că actele administrative nu pot decide soarta judecătorilor

Curtea Constituţională a României (CCR) a declarat marţi neconstituţionale prevederile articolului 32 alineatul 2 din Legea 303/2004, referitoare la statutul judecătorilor şi procurorilor, deoarece nu stabilesc clar modalitatea concretă prin care judecătorii pot fi transferaţi de la instanţele civile la cele militare.

Decizia, luată cu unanimitate de voturi, subliniază că reglementarea prin acte cu forţă juridică inferioară legii creează incertitudine şi încalcă principii fundamentale ale Constituţiei.

CCR a explicat în comunicat că prevederile contestate permit ca detaliile transferului să fie stabilite printr-un regulament comun al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi al Ministerului Apărării Naţionale, ceea ce, în opinia Curţii, contravine articolelor 1 alin. (4) şi (5) privind separaţia puterilor în stat şi calitatea legii, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, art. 125 alin. (2) privind transferul judecătorilor şi art. 133 alin. (1) privind rolul CSM.

Practic, Curtea a considerat că elementele esenţiale ale raportului de muncă al judecătorilor trebuie stabilite prin lege organică și nu prin acte administrative cu putere juridică mai redusă.

Decizia CCR marchează o continuare a jurisprudenţei Curţii în materie. În 2020, prin Decizia 454, instanţa a admis excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi similare din articolul 60 al Legii 303/2004, care nu clarificau condiţiile de transfer al judecătorilor.

CCR a declarat atunci, şi reconfirmă acum, că orice modificare sau reglementare a statutului judecătorilor trebuie să fie previzibilă, stabilă și reglementată la nivel legislativ, pentru a evita crearea unui cadru incert prin acte infralegale.

Curtea a mai arătat că stabilirea procedurilor prin regulament comun între CSM şi Ministerul Apărării Naţionale relativizează, „în mod nepermis”, condiţiile transferului judecătorilor militari, afectând stabilitatea și claritatea raportului lor de muncă.

Practic, orice decizie care permite emiterea de acte cu caracter normativ, în absenţa unui cadru legislativ clar, generează un vid legal și pune în discuție echilibrul puterilor în stat.

CCR reiterează, astfel, că actele normative subordonate legii trebuie să respecte strict limitele și cadrul stabilit de lege, fără a putea completa sau modifica substanţa acesteia.

Procedura de transfer a judecătorilor militari nu poate fi stabilită printr-un regulament cu putere juridică inferioară legii, pentru că această practică contravine principiilor fundamentale ale Constituției și pune în pericol securitatea juridică a statutului magistraților.