CCIR și Camera de Comerț și Industrie a Letoniei au semnat un Memorandum de Înțelegere

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Letonia (LCCI) au semnat, în data de 17 martie a.c., un Memorandum de Înțelegere, document care oficializează angajamentul celor două instituții de a dinamiza cooperarea economică bilaterală și de a promova oportunitățile de afaceri de pe piețele din România și Letonia.

„Cifrele vorbesc de la sine: schimburile comerciale bilaterale dintre România și Letonia au crescut de la 45,6 milioane de euro în 2017 la peste 200 de milioane de euro în primele unsprezece luni ale anului 2025 — o creștere de peste patru ori în mai puțin de un deceniu. Este un ritm remarcabil, dar și un semnal că potențialul real al acestui parteneriat rămâne, în mare parte, nevalorificat.

Avem 299 de companii cu capital leton prezente în România, avem sectoare complementare — industria alimentară, lemnul, IT-ul, echipamentele — și avem acum și cadrul instituțional pentru a accelera lucrurile. Memorandumul semnat astăzi cu LCCI este tocmai instrumentul care lipsea pentru a transforma această statistică promițătoare într-un parteneriat economic de substanță.”, a declarat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.

„Suntem bucuroși să fim astăzi la București și să oficializăm o relație pe care o considerăm strategică pentru ambele comunități de afaceri. Camera noastră, care reunește aproximativ 8.000 de membri, companii directe și organizații patronale, generează anual circa 3 milioane de euro din cotizații și servicii și acoperă întreg teritoriul Letoniei prin cele patru camere regionale.

Prin conferințele și seminariile pe care le organizăm, ne asigurăm că membrii noștri au acces constant la oportunități de afaceri și piețe de export. România este pe radarul nostru: cel puțin 50 de companii membre LCCI și-au exprimat deja interesul de a identifica parteneri români. Memorandumul semnat astăzi cu CCIR ne oferă cadrul instituțional de care aveam nevoie pentru a transforma acest interes în parteneriate concrete.”, a ținut să precizeze președintele LCCI, dl Aigars Rostovskis.