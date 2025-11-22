Cazurile de cancer în rândul tinerilor, creștere îngrijorătoare. Legătura cu alimentele ultraprocesate

Numărul cazurilor de cancer colorectal la adulții sub 50 de ani este în creștere, iar cercetările recente arată că dieta ar putea juca un rol semnificativ. Un studiu realizat de cercetătorii de la Mass General Brigham a evidențiat că un consum ridicat de alimente ultraprocesate crește cu 45% riscul de apariție a polipilor colonici, cunoscuți ca adenoame, precursori ai cancerului colorectal cu debut precoce (EOCRC).

Analiza a implicat aproape 30.000 de asistente medicale, iar rezultatele au fost publicate în JAMA Oncology.

„Constatările noastre susțin importanța reducerii consumului de alimente ultraprocesate ca strategie pentru a diminua povara tot mai mare a cancerului colorectal cu debut precoce. Riscul crescut pare să fie destul de liniar, ceea ce înseamnă că, cu cât consumi mai multe alimente ultraprocesate, cu atât crește riscul de apariție a polipilor colonici”, a declarat Andrew Chan, MD, MPH, autor principal și gastroenterolog în cadrul Mass General Brigham Cancer Institute.

Consumul de alimente ultraprocesate — produse gata de consum, bogate în zahăr, sare, grăsimi saturate și aditivi — a crescut semnificativ în ultimii ani. Această creștere pare să fie corelată cu numărul tot mai mare de cazuri de cancer colorectal cu debut precoce (EOCRC).

Studiul condus de dr. Chan este primul care leagă în mod direct aceste alimente de cancerul colorectal cu debut precoce.

Cercetătorii au folosit date din Nurses’ Health Study II, un studiu prospectiv pe termen lung, urmărind asistente născute între 1947 și 1964, o generație cu risc crescut pentru EOCRC.

Pe parcursul a 24 de ani, 29.105 participante au efectuat cel puțin două endoscopii inferioare înainte de 50 de ani. Chestionarele alimentare completate la fiecare patru ani au oferit estimări ale aportului de alimente ultraprocesate, validat pentru a reflecta corect tiparele alimentare. În medie, participantele consumau 5,7 porții de alimente ultraprocesate pe zi, reprezentând 35% din caloriile zilnice, puțin sub media națională a SUA.

Din analiza endoscopiilor, 2.787 participante au dezvoltat polipi precursori ai cancerului colorectal. Femeile cu cel mai ridicat consum de alimente ultraprocesate — aproximativ 10 porții pe zi — aveau un risc cu 45% mai mare de a dezvolta adenoame comparativ cu cele care consumau în medie 3 porții pe zi.

Cercetătorii nu au identificat o asociere între consumul de alimente ultraprocesate și leziunile serrate, un alt tip de precursor al cancerului colorectal.

„Unul dintre punctele forte ale studiului nostru este că am avut informații detaliate despre alți factori de risc pentru cancerul colorectal, precum indicele de masă corporală, diabetul de tip 2 sau aportul scăzut de fibre. Chiar și după ce am luat în calcul acești factori, asocierea cu alimentele ultraprocesate a rămas valabilă”, a spus dr. Chan.

Cercetătorii mai spun că alimentația nu este singurul motiv pentru creșterea cazurilor de cancer colorectal cu debut precoce și investighează și alți factori de risc. În același timp, ei încearcă să clasifice mai clar alimentele ultraprocesate, deoarece unele produse ar putea fi mai dăunătoare decât altele.

„Dieta nu explică în totalitate această tendință — vedem mulți pacienți în clinica noastră cu cancer colorectal cu debut precoce care au diete foarte sănătoase. Identificarea altor factori de risc pentru cancerul colorectal cu debut precoce este una dintre direcțiile principale ale cercetării noastre de la Mass General Brigham Cancer Institute”, mai arată cercetătorii.