O cameră nu poate fi considerată locuibilă doar pentru că are suficient spațiu pentru un pat, un dulap și câteva piese de mobilier. În România, suprafețele minime ale încăperilor dintr-o locuință, înălțimea acestora și condițiile de iluminare și ventilare sunt reglementate prin acte normative, în special prin Legea locuinței nr. 114/1996.

Reglementările stabilesc dimensiuni diferite în funcție de destinația încăperii și de numărul persoanelor care urmează să locuiască în apartament sau casă.

Există, așadar, diferențe între suprafața minimă a unui dormitor, cea a unei camere de zi și suprafața utilă necesară pentru o locuință întreagă.

Potrivit articolului 17 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014, o cameră trebuie să aibă cel puțin 12 metri pătrați.

Această cerință se aplică proiectării și execuției locuințelor. Același articol stabilește și alte condiții care trebuie respectate:

suprafața minimă a bucătăriei: 5 mp;

înălțimea minimă sub plafon: 2,55 metri;

volumul minim de aer necesar unei persoane: 30 de metri cubi;

suprafața mobilă a ferestrei trebuie să reprezinte cel puțin 1/20 din suprafața podelei.

Prin urmare, dimensiunea încăperii nu este singurul criteriu. O cameră trebuie să permită și ventilarea naturală, să beneficieze de lumină naturală și să respecte condițiile sanitare prevăzute de legislație.

Legea locuinței nr. 114/1996, în anexa nr. 1, stabilește suprafețe minimale pentru diferitele tipuri de locuințe, în funcție de numărul persoanelor care formează familia.

De exemplu, pentru o locuință destinată unei familii de două persoane, tabelul prevede:

cameră de zi: 18 mp;

dormitor: 12 mp;

loc de luat masa: 3 mp;

bucătărie: 5 mp;

încăperi sanitare: 4,5 mp;

spații de depozitare: 2 mp.

Pentru o familie de trei persoane, camera de zi rămâne la 18 mp, iar suprafața dormitoarelor ajunge la 22 mp, repartizată potrivit configurației locuinței.

Aceste valori reprezintă standarde minimale pentru locuințele din categoriile respective. Ele nu trebuie confundate cu pragul sanitar de 12 mp stabilit pentru o cameră la proiectarea și execuția unei locuințe.

Normele sanitare prevăd că încăperile principale de locuit trebuie să aibă deschideri directe către exterior, prin uși sau ferestre care să permită ventilarea naturală.

Iluminatul natural trebuie să fie suficient pentru desfășurarea activităților zilnice fără utilizarea permanentă a luminii artificiale.

În privința încălzirii, legislația stabilește temperaturi minime diferite în funcție de destinația încăperii:

22°C pentru camera de zi;

20°C pentru dormitoare;

22°C pentru baie și grupurile sanitare.

Aceste prevederi sunt incluse în articolul 17 din normele aprobate prin Ordinul nr. 119/2014, în forma modificată prin Ordinul nr. 994/2018.

Un alt aspect important este diferența dintre suprafața utilă și suprafața construită.

Suprafața utilă reprezintă suprafața efectivă a încăperii, fără grosimea pereților. În cazul unei locuințe, aceasta însumează suprafețele utile ale camerelor de zi, dormitoarelor, bucătăriei, băilor și spațiilor de circulație sau depozitare.

De exemplu, o cameră cu dimensiunile de 3 metri pe 4 metri are o suprafață de 12 mp. Calculul trebuie făcut în funcție de dimensiunile interioare ale încăperii, nu de suprafața construită care include și pereții.

Legea nr. 114/1996 face această distincție și precizează că balcoanele și logiile nu intră în calculul suprafeței utile a locuinței.

O cameră care are sub 12 mp nu îndeplinește pragul sanitar prevăzut pentru proiectarea și execuția locuințelor. Totuși, acest lucru nu înseamnă automat că orice încăpere mai mică dintr-un apartament vechi transformă întreaga locuință într-un spațiu ilegal.

Trebuie făcută diferența între cerințele aplicabile proiectării și construirii unei locuințe și situația construcțiilor existente. Evaluarea unei anumite proprietăți presupune verificarea documentației tehnice, a autorizațiilor și a reglementărilor aplicabile la momentul construirii sau modificării acesteia.

De asemenea, o încăpere care nu respectă dimensiunile unui dormitor nu poate fi considerată automat un dormitor conform cerințelor legale doar pentru că proprietarul a amenajat-o cu pat și mobilier.

În concluzie, pragul de referință pentru o cameră într-o locuință nou proiectată este de 12 mp, însă suprafața trebuie analizată împreună cu înălțimea, volumul de aer, iluminatul și ventilarea. Pentru camerele de zi și dormitoare există și cerințe specifice în Legea locuinței nr. 114/1996.