Carmen Tănase nu se mai ascunde. De ce nu și-a lăsat fiul că meargă la Hollywood

Actrița a explicat la un podcast că fiul ei ar fi trebuit să aibă o carieră la Hollywood, numai că și-a dat seama că nu e tocmai o idee bună. Actrița spune că în acest moment, cetatea filmului face mai multă propagandă decât filme.

Actrița a explicat că Hollywod-ul era un vis pe care îl avea pentru fiul ei. Mai ales că cetatea filmului este un țel pentru orice actor tânăr. Numai că între timp și-a dat seama că lucrurile nu stau chiar așa.

”Am visat la Hollywood pentru fiul meu, asta și urma să se întâmple. Trebuia să plece acolo din Olanda. În ultimii doi ani de zile am realizat că tot ce am știut eu despre Hollywood nu are niciun fel de valoare. Sau ce-am crezut, ce-am visat, ce visează fiecare artist despre Hollywood. Ei bine, nu are niciun fel de valoare pentru că acolo tot este propagandă”, a spus Carmen Tănase.

Ea a mai spus că după ce a studiat situația și-a dat seama că niciun actor tânăr nu ajunge întâmplător acolo. ”Este mijlocul cel mai rapid de propagandă pe care îl au Statele Unite. Acolo se găsește la Hollywood.

Acolo nu este nimic întâmplător, niciun talent nu țâșnește așa pentru că este extraordinar de talentat. Acolo totul are ceva în spate, fiecare face ceva pentru că...”, a mai spus ea.

Cu toate acestea nu contestă pe niciunul dintre actorii de acolo. ”Dar asta nu înseamnă că actorii nu sunt mari. Sunt niște imenși acolo. Dar cel puțin generația de până în 40 de ani, nu știu cum să spun, ca să nu sune foarte rău.

Ca să facă și să răzbească au și niște compromisuri în spate”, a adăugat actrița. De altfel și la ultimele alegeri din America mulți dintre artiști fie ei muzicieni, fie actori au militat pentru un candidat sau împotriva altuia.