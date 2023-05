Carlos Alcaraz are nevoie de o pauză, după înfrângerea de la Roma. Când va începe antrenamentele pentru Roland Garros

Carlos Alacarz se afla pe locul secund în clasamentul ATP înaintea începerii turneului de la Roma, ceea ce l-a făcut să fie al doilea favorit al competiției. Tenismenul spaniol a fost eliminat încă din turul trei al turneului de ungurul Fabian Marozsan, numărul 135 în ierarhia mondială. Meciul s-a terminat în două seturi, iar sportivul maghiar s-a impus cu scorul 6-3, 7-6 (4).

Alcaraz a declarat la finalul partidei că are nevoie de câteva zile în care să se recupereze din punct de vedere mental până să participe la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Roland Garros va debuta în acest an pe data de 28 mai. Tensimenul spaniol speră să își revină până când va debuta la competiția amintită. Sportivul a spus când va reîncepe antrenamentele pe terenul de tenis.

Carlos Alcaraz are nevoie de odihnă, după înfrângerea de la Roma

„Mă voi odihni un pic. Am nevoie de câteva zile pentru o resetare mentală, să fiu proaspăt pentru Roland Garros. Bineînţeles mă voi antrena. Nu este nici un secret. Dacă vreau să am un rezultat bun la Paris, dacă vreau să ajung la Paris în formă bună, trebuie să mă antrenez. Dar nu pot face asta mai mult de trei sau patru zile la rând. Am jucat aşa de mult. Mă va ajuta cu adevărat să am câteva zile acasă, să mă antrenez şi să mă pregătesc”, a declarat Carlos Alcaraz după înfrângerea de la Roma.

Sportivul spaniol în vârstă de 20 de ani a avut o formă sportivă foarte bună pe zgură până la înfrângerea de la Roma. Alacaraz a pierdut doar două meciuri de la începutul sezonului de zgură și a câștigat titlurile de la Bueno Aires, Barcelona şi Madrid, înainte de a participa la competiția Masters 1.000 de la Roma. Alcaraz îl va detrona pe liderul Djokovic în clasamentul ATP dacă sârbul nu își va apăra titlul de la Roma, potrivit Bursa.ro.