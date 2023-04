Simona Halep nu se află pe tabloul principal de la Roland Garros. Jucătoarele din România care vor participa la competiția de la Paris

Simona Halep încearcă să își demonstreze nevinovăția în scandalul de dopaj. Cazul fostului număr 1 WTA se va judeca pe 30 aprilie la Tribunalul Independent Sport Resolutions de la Londra. Jucătoarea de tenis spera să poate juca la turneele din sezonul de zgură din acest an, dar șansele sunt din ce în ce mai mici. Este foarte probabil ca sportiva din Constanța să nu participe nici la Roland Garros, turneu de Grand Slam pe care l-a câștigat în anul 2018.

Simona Halep nu se află pe tabloul principal al competiției de la Paris, turneu care va începe pe data de 28 mai. În cazul în care dubla câștigătoare de Grand Slam o să primească un verdict pozitiv la proces, ea ar putea să fie prezentă la competiție. Organizatorii turneului îi pot oferi un wild card. România o să fie reprezentată la acest turneu de alte patru românce.

Jurnalistul Daniel Radu a spus că patru jucătoate de tenis din România au fost acceptate pe tabloul principal de la Paris. Este vorba de Irina Begu (37 WTA), Sorana Cîrstea (41 WTA), Ana Bogdan (57 WTA) și Patricia Țig (707 WTA). Este important de precizat că Țig nu va juca în calificările turneului pentru că ea este ajutată de clasamentul protejat. Sportiva ocupa locul 65 WTA când a suferit o accidentare care a scos-o din circuitul de tenis. Pe tabloul principal mai pot apărea și alte sportive din România în funcție de rezultatele din calificări.

Jaqueline Cristian (180 WTA) va apela și ea la aceeași strategie, dar pentru turneul de la Wimbledon (3-16 iulie). Tânăra sportiva evoluează în acest moment în turneele ITF pentru a-și îmbunătăți jocul înainte de a reveni în circuitul WTA. Este important de precizat că Simona Halep a câștigat turneul de la Roland Garros în anul 2018 și a jucat alte două finale la Paris, în 2014 și 2017, potrivit Eurosport.ro.

Roland Garros (French Open) Women’s FINAL Main Draw entry list

All WTA Top 98 players are in, except Simona Halep.

Using the Special (Protected) Ranking: Jennifer Brady, Anastasia Pavlyuchenkova, Elina Svitolina, Daria Saville, Patricia Tig, Sara Sorribes Tormo, Kristina Kucova pic.twitter.com/LwSalYbDny

