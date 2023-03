Ce șanse mai are Simona Halep ca să revină pe teren. Răspunsul lui Ion Țiriac

Miliardarul român anticipează o revenire a sportivei pe teren, menționând că aceasta deși nu joacă la turnee, se antrenează periodic pentru a-și menține condiția fizică pentru atunci când îi va fi permis să joace din nou.

Ion Țiriac nu exclude o revenire a Simonei Halep pe teren

În vârstă de 31 de ani, Simona Halep a fost suspendată din circuitele WTA și ITF începând cu data de 7 octombrie 2022, iar nici până acum o decizie clară nu a fost luată în cazul ei.

„Că e Roland Garros sau Roma, doare rău, dar să nu crezi că fata asta dacă joacă – și mi se pare că joacă, vine și la Stejarii, la pregătire fizică, la toate treburile – însă e greu să spui. Nu are turnee, nu are seturi jucate, nu are competiție. Unde începe și până unde ajunge, nu știu,” a spus Ion Țiriac, cu referire la situația în care se află acum jucătoarea română de tenis, potrivit ziare.com.

Miliardarul a contribuit la legea anti-doping

Într-un interviu, Țiriac a amintit că a fost unul dintre reprezentanții Comitetului Olimpic Român, în momentul înființării Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA). Prin urmare, legea prin care Simona Halep a fost sancționată din cauza probei pozitive la Roxadustat a fost făcută cu contribuția fostului campion de la Roland Garros.

„Și cu Halep… domnule, stai un pic. E pozitivă, acolo nu mai ai ce să spui. Legea am făcut-o eu, acum treizeci de ani, când s-a făcut WADA. Eram cinci inși, am fost delegat de Comitetul Olimpic Român. Am făcut-o bine legea.

Dacă mâine-dimineață un sportiv devine pozitiv, chit că cinci l-au ținut de gură și un al șaselea i-a introdus ceva, e pozitiv. Dar are circumstanțe. Depinde la ce e pozitiv”, a spus Ion Țiriac.

Se vehiculează că în cazul în care Simona Halep va fi suspendată pentru doi ani, jucătoarea de tenis ar putea să ia în calcul varianta de a se retrage definitiv din activitatea sportivă.