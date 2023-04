Jaqueline Cristian, victorie mare în fața unei semifinaliste de la Roland Garos. România la un meci distanță de turneul final al Cupei Billie Jean King. Video

Jaqueline Adina Cristian, de 24 ani, locul 180 WTA a obţinut victoria după mai bine de două ore de joc, în cel de-al doilea meci de la Koper. Sportiva din România s-a impus cu un break la scorul de 3-3 și a câștigat ultimele patru ghemuri ale confruntării cu Tamara Zidansek. Jaqueline Adina Cristian a confirmat, în acest meci, forma bună pe care a arătat-o în circuitul ITF, în luna martie și a depășit-o pe fosta semifinalistă a turneului de la Roland Garros chiar la ea acasă.

Astfel, datorită Anei Bogdan, care s-a impus în primul meci și a lui Jaqueline Adina Cristian, victorioasă ăn cel de-al doilea, Romînia are un avantaj foarte important în fața Sloveniei, la finalul zilei întâi.

De altfel, Jaqueline Cristian s-a impus şi în primele trei partide cu Zidansek (25 ani, 102 WTA), în 2021 în primul tur la Tenerife, cu 7-5, 4-6, 6-1, în februarie în optimi la Altenkirchen (Germania), cu 5-7, 6-3, 6-3, şi în martie în sferturi la Trnava, cu 7-5, 1-6, 6-2.

România mai are nevoie de o victorie, într-unul dil cele trei meciuri programate pentru ziua de sâmbătă. Dacă Ana Bogdan o va învinge pe Tamara Zidansek, în primul meci de sâmbătă, România va fi calificată oficial la turneul final al Cupei Billie Jean King.

After a straightforward 1st set win for Jaqueline, Tamara came back playing much better to make it a match and force a decider. It was very close in the 3rd set till Jaqueline was able to take control to seal the victory. Jaqueline Cristian defeated Tamara Zidansek 6-1, 4-6,… pic.twitter.com/VHkmN31sOs

— Romanian Tennis (@WTARomania) April 14, 2023