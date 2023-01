Carlos Alcaraz s-a retras de la Australian Open. Liderul mondial ATP ratează primul Grand Slam al anului

Alcaraz s-a recuperat inițial după o accidentare abdominală care i-a pus capăt sezonului în noiembrie și urma să joace doar la Kooyong, într-un turneu demonstrativ.

„Când eram în cea mai bună formă în pre-sezon, m-am accidentat printr-o mișcare întâmplătoare și nefirească la antrenament. De data aceasta este vorba de un mușchi de la piciorul drept.”, a scris el pe Twitter.

„Am muncit din greu pentru a ajunge la cel mai bun nivel al meu pentru Australia, dar, din păcate, nu voi putea juca la Care A2+ Kooyong sau la Australian Open. Este greu, dar trebuie să fiu optimist, să mă recuperez și să privesc înainte. Ne vedem în 2024”, a adăugat el.

„Ne pare rău că nu te vom vedea anul acesta @carlosalcaraz. Îți dorim o recuperare rapidă. Ne vedem în curând pe teren”, a transmis contul oficial al Australian Open pe Twitter.

When I was at my best in preseason, I picked up an injury through a chance, unnatural movement in training. This time it’s the semimembranosus muscle in my right leg. pic.twitter.com/nJbIlMtGyK

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 6, 2023