Simona Halep va juca la Roland Garros. Sportiva deja a început antrenamentele

S-a aflat că Simona Halep va juca la Roland Garros, turneu pentru care va primi wild-card. Vestea bună a fost anunțată chiar de Ion Țiriac. Jucătoarea de tenis deja este la Nisa și va începe antrenamentele la academia Patrick Mouratoglou.

„Logica ar fi…ce o să facă oamenii ăștia dacă nu le e prea frică de fundul lor?! După război, or să spună «Domne, ai făcut lunile astea, ajunge, du-te mâine și joacă! Du-te mâine și joacă!» Îi trebuiesc 20 de meciuri înainte să joace!” a explicat Ion Țiriac.

Cu toate astea, Ion Țiriac consideră că va fi greu pentru Simona Halep în turnee după 270 de zile în care nu a jucat un meci oficial. Acesta a mai spus că jucătoarea de tenis are mult de recuperat: „Asta-i o realitate pe care și-o asumă și ea! Se antrenează în fiecare zi, dar nu e același lucru!”.

Simona Halep a pierdut sume uriașe de bani

Pe perioada lunilor de suspendare din cauza scandalului de dopaj, Simona Halep nu a avut activate clauzele contractuale cu partenerii ei de afaceri în urma cărora încasează patru milioane de dolari anual. în prezent, sportiva este doar pe a 26-a poziție în ierarhia feminină și a pierdut mai bine de un milion de dolari. „Cine îi plătește dacă, cumva, Simona are dreptate?! Eu sunt convins că fata asta, voluntar, nu a luat nimica. La vârsta pe care o are, nu a luat atâția ani, de ce să iei, și la US Open!? E ridicol!”, a mai spus Țiriac.

Până să apară probleme de la US Open, Simona Halep reușise să adune 987.754 de dolari doar din premiile câștigate la turneele disputate, excluzând bonusurile de preformanță impuse de contractele publicitare și ratele trimistriale ale acestora:

titlu cucerit la Melbourne Summer Set 1

sfert de finală la Australian Open

semifinală pierdută cu Jelena Ostapenko la Dubai

prim tur învinsă de Caroline Garcia

semifinală cedată Igăi Swiatek la Indian Wells

sfert de finală jucat la Madrid Open unde a fost depășită de Ons Jabeur

tur 2 Foro Italico la Roma unde a fost bătută, surpinzător, de americanca Danielle Collins și Roland Garros, eliminată de chinezoaica Qinwen Zheng în a 2-a rundă a primului Mare Șlem european din 2022, potrivit Prosport.