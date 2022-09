Odată cu victoria de la US Open, Carlos Alcaraz devine cel mai tânăr lider ATP din istoria tenisului masculin

Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător de tenis care a ocupat vreodată locul 1 în clasamentului ATP, alăturându-se celor mai buni jucători de tenis din lume, după meciul extraordinar de duminică unde l-a învins pe Casper Ruud. La 19 ani, spaniolul este, de asemenea, singurul adolescent care a ajuns în fruntea clasamentului ATP.

Alcaraz l-a învins duminică pe Ruud, în vârstă de 23 de ani, din Norvegia, în finala de la US Open cu 6-4, 2-6, 7-6, 6-3, după o luptă echilibrată.

Tenisul mondial este la un pas de schimbarea veteranilor

Finala de la US Open lasă să se înțeleagă că schimbarea gărzilor din tenisul masculin, dominat de Rafael Nadal și Novak Djokovic, se apropie. După ce Alcaraz a câștigat

Alcaraz a declarat după meci că asta a visat de când era copil, să fie numărul unu în lume.

Sursa foto: Facebook

„Este ceva la care visam de când eram copil”, a spus Alcaraz. „Pentru a fi numărul 1 în lume, pentru a fi câștigătorul unui Grand Slam, este greu să vorbim chiar acum. Este ceva ce am încercat să ating după toată munca grea pe care am făcut-o alături de familia mea. Am doar 19 ani, acesta este ceva cu adevărat, cu adevărat special pentru mine”, a mai spus proaspătul câștigător al US Open 2022.

Alcaraz nu a uitat ce semnifică data de 11 septembrie pentru America

Jucătorul din El Palmar de pe coasta atlantică a Spaniei a spus că îşi dă seama de importanța datei, 11 septembrie, în SUA. „Îmi voi aminti de această zi ca voi toți”, a mai spus proaspătul campion de la US Open.

La capătul unui meci care a ținut 3 ore și 20 de minute, unde s-au jucat patru seturi, Carlos Alcaraz, locul 4 ATP, s-a impus cu 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 în fața norvegianului Casper Ruud, locul 7 ATP.

Alcaraz este mai tânăr câștigător de Grand Slam (la simplu masculin) din ultimii 17 ani și al doilea jucător din istorie care se califică în finala US Open înainte de a împlini 20 de ani.

Alcaraz a devenit, de asemenea, al treilea sportiv care a câștigat primul său titlu la US Open, după Dominic Thiem (2020) și Daniil Medvedev (2021). El pleacă acasă cu 2,6 milioane de dolari şi cu trofeul, în timp ce Ruud a câștigat suma de 1,3 milioane de dolari.