Capcanele din spatele IFN-urilor. Dobânzi uriașe și vieți distruse de povara creditelor

În încercarea de a face față traiului, numeroși români apelează la instituţii financiare nebancare (IFN) pentru un împrumut. De cele mai multe ori, aceștia sunt refuzați de bănci și nu au alte variante. În multe cazuri, contractele IFN conțin clauze greu de înțeles sau capcane ascunse, din care datornicii abia reușesc să iasă. Astfel, aceștia sunt prinși într-un cerc de datorii care le afectează semnificativ viața și stabilitatea familiei. Pe unele grupuri de Facebook, cei care au apelat la o astfel de instituție financiară nebancară își împărtășesc experiențele și îi avertizează pe utilizatori asupra clauzelor ascunse și a dobânzilor uriașe.

Mulți povestesc cum au ajuns să plătească sume mult mai mari decât au împrumutat inițial și cât de dificil le este să iasă din cercul datoriei. De exemplu, un utilizator de Facebook a povestit pe un grup cum a ajuns să fie executat silit de două ori de un IFN, din cauza neplății a două împrumuturi.

Pentru un împrumut inițial de 500 de lei, acesta a ajuns să plătească 2.762 de lei, iar pentru un alt împrumut de 1.500 de lei, suma cerută a urcat la 6.700 de lei. Persoana în cauză spune că aceste executări sunt ilegale și abuzive.

„Mie personal aceste executări mi se par ilegale și abuzive, doar pentru simplul fapt că mi-au introdus cheltuieli de executare mai mari decât cheltuielile la credit, cu tot cu dobânzi. Adică, la împrumutul de 500 lei, cu dobânzi și restanțe am avut 1.000 lei, iar până la suma de 2.762 lei mi-au adăugat cheltuieli de executare, iar la împrumutul de 1.500 lei, cu dobânzi și restanțe s-a ajuns la suma de 2.800 lei, iar până la suma de 6.700 lei, la fel, mi-au adăugat cheltuieli de executare silită”, a explicat utilizatorul de Facebook.

În mesaj, persoana mai spune că instituția financiară nebancară i-a transmis că o parte din suma totală ajunge la un avocat.

„În actele de executare silită care mi-au venit, ei spun că pentru aceste sume exorbitante au plătit un avocat, dar eu aș vrea o dovadă, să-mi trimită și mie un document că ei într-adevăr au plătit acești bani către avocat și nu i-au pus ei „din pix”. Ce părere aveți, aș avea vreo șansă să le anulez aceste executări? Menționez că au trecut cele 15 zile de când am primit actele de executare, dar din câte am înțeles, dacă se consideră că executarea silită este abuzivă, nu mai contează acest termen”, mai spune el.

Cazul nu este unul izolat. În secțiunea de comentarii, alți utilizatori au mărturisit că s-au confruntat cu aceeași problemă.

„Eu am avut credit la ei de 3700, iar după executarea silita am avut 14500... Asta este. Ne asumam când suntem nevoiți”, a scris cineva.

„Legislația este permisivă... O mica parte din executorii pe care i-am cunoscut în cele 13 executări silite avute profită la maxim de poziția lor și își încarcă niște cheltuieli exagerate...”, a scris altcineva.

Avocatul Răzvan Rusu atrage atenția asupra riscurilor contractelor semnate cu IFN-urile. El subliniază că, pentru cei care au semnat deja contractul, atenția trebuie îndreptată către clauzele contractuale.

„Sunt două situații. De exemplu, dacă un consumator urmează să semneze un contract cu un astfel de IFN sau are deja un contract semnat. Dacă nu are acel contract semnat, va trebui să verifice detalii legate de dobânda totală anuală, care este suma totală de rambursare și care sunt comisioanele. Dacă a semnat deja un contract, trebuie să verifice clauzele contractuale care pot fi nule, abuzive (penalitățile zilnice mai mari de 0,2% sunt considerate abuzive)”, explică acesta.

De asemenea, avocatul a vorbit și despre clauzele ascunse, menționând că acestea sunt legate deseori de modificarea scadenței fără notificare.

„Clauzele ascunse cu privire la modificarea scadenței fără notificare prealabilă. De exemplu, se poate trece la executarea silită fără notificare. Sunt clauze pe care oamenii nu le au în vedere. Aceștia pot face sesizări la ANPC sau se pot îndrepta către CSALB. Există situații în care se ajunge în instanță. De cele mai multe ori, persoanele fac contestație la executare și solicită anularea clauzelor abuzive. Din practică vă spun că partea de soluționare a litigiilor din domeniul bancar nu aduce rezultatele așteptate. Și atunci, cumva, cea mai bună metodă ar fi contestația la executare. Se solicită suspendarea executării, recalcularea debitului. E o luptă de durată”, ne-a spus avocatul Răzvan Rusu.

Recent, Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au derulat o acțiune de control la nivel național și au verificat peste 570 de instituții financiare nebancare (IFN), inclusiv case de amanet care acordă credite cu gaj.

În urma controalelor, au fost aplicate 256 de amenzi, în valoare totală de aproape 1,5 milioane de lei, pentru practici ilegale precum dobânzi excesive, clauze înșelătoare și comisioane nejustificate, iar ANPC a dispus și restituirea sumelor încasate nelegal de la consumatori.

Verificările au scos la iveală probleme în aproape jumătate dintre IFN-urile controlate. Din cele 573 de instituții verificate, la 326 s-au constatat încălcări ale legislației.

Cele mai frecvente abateri vizează practici comerciale incorecte, agresive sau înșelătoare, aplicarea de dobânzi excesive, clauze ascunse în contracte, comisioane nejustificate și documentație contractuală incompletă, inclusiv informații lipsă în Fișa Standard la Nivel European.

Comisarii ANPC au dispus încetarea practicilor comerciale incorecte, restituirea sumelor percepute ilegal și actualizarea Formularului Standard la Nivel European pentru conformitate legală. Autoritatea recomandă consumatorilor să citească cu atenție clauzele contractuale și să își exercite drepturile atunci când constată nereguli.

Pentru creditele încheiate înainte de 11 noiembrie 2024, consumatorii pot solicita plafonarea dobânzilor, a DAE-ului sau a costului total al creditului, printr-o cerere scrisă adresată IFN-ului. Instituția este obligată să ajusteze valorile prin act adițional, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

ANPC recomandă verificarea atentă a dobânzilor penalizatoare, a modalității de rambursare și a clauzelor contractuale. Creditorii trebuie să renegocieze ratele în cazul dificultăților financiare ale consumatorilor și să notifice orice cesiune contractuală în termen de maximum 10 zile.