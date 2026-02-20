Când se poate plăti concediul de odihnă. Condițiile prevăzute în Codul Muncii

Salariații care nu au reușit să își ia toate zilele de concediu de odihnă aferente anului 2025 pot primi contravaloarea acestora, însă doar în situații clar stabilite de Codul Muncii. Zilele libere neutilizate nu pot fi transformate automat în bani, iar compensarea este permisă doar în condiții precise.

Concediul de odihnă reprezintă un drept garantat prin lege pentru toți angajații. Pentru un contract cu normă întreagă, durata minimă este de 20 de zile lucrătoare pe an, iar angajatorul are obligația să asigure exercitarea acestui drept.

Există situații în care concediul anual nu este efectuat integral, din motive obiective, precum concediul medical, concediul de maternitate, concediul pentru creșterea copilului sau un volum ridicat de activitate. În astfel de cazuri, legea permite reportarea zilelor nefolosite.

Termenul în care aceste zile trebuie acordate este de cel mult 18 luni, calculate din anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediu. Astfel, angajatorul trebuie să permită efectuarea zilelor restante în acest interval.

Potrivit Codului Muncii, compensarea în bani a concediului de odihnă este posibilă exclusiv la încetarea contractului individual de muncă. Aceasta este singura situație în care zilele rămase nefolosite pot fi transformate în plată.

Prin urmare, dacă un angajat demisionează, este concediat sau îi expiră contractul, angajatorul are obligația să îi achite toate zilele de concediu rămase neefectuate, inclusiv cele aferente anului 2025.

Pe lângă concediul de odihnă, salariații pot beneficia de zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite. Acestea nu se includ în durata concediului anual.

Numărul zilelor acordate și tipul evenimentelor sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern al angajatorului. În sectorul public, în regiile autonome cu specific deosebit și în unitățile bugetare, sunt prevăzute zile plătite pentru situații precum căsătoria salariatului, nașterea sau căsătoria unui copil, ori decesul soțului sau al unei rude până la gradul al II-lea.

Concediul plătit pentru aceste evenimente se acordă la cerere, cu aprobarea conducerii unității. În mediul privat, acordarea unor zile libere suplimentare pentru astfel de situații depinde de prevederile interne ale fiecărei companii.