Campionatul European de Înot U23. David Popovici a obținut bronzul la 50 m liber

David Popovici a obținut, vineri, medalia de bronz în proba de 50 m liber a Campionatului European de Înot pentru tineret (U23). Competiția se desfășoară în Slovacia.

David Popovici, cursă grea la Campionatul European de Înot pentru tineret

Sportivul român a înotat pe pista a cincea, a terminat cursa cu timpul de 21,86 secunde. Medalia de aur a ajuns la portughezul Diogo Ribeiro, care a înregistrat 21,67 secunde, în timp ce argintul a fost obținut de ucraineanul Vladislav Bukhov, cu 21,74 secunde.

Cu o zi înainte, David Popovici a cucerit medalia de aur la proba de 200 de metri liber.

A făcut spectacol

David Popovici a încheiat cursa de joi cu un timp impresionant de 1:43.64, cea mai bună performanță a sa din acest sezon.

Rezultatul marchează un moment important în parcursul său sportiv, mai ales după participarea la Jocurile Olimpice din 2024.

De asemenea, Denis-Laurean Popescu a obținut medalia de aur în proba de 100 metri fluture la Campionatul European de înot pentru tineret U23. Popescu a dominat finala, încheind cursa cu timpul de 51,48 secunde. În aceeași probă, Vlad Mihalache, celălalt reprezentant al României, s-a clasat pe locul al șaptelea, cu timpul de 52,67 secunde.

O nouă medalie pentru David Popovici

David Popovici a avut o evoluție impresionantă în finala probei de 200 metri liber, conducând cursa de la început până la final și distanțându-se clar de restul adversarilor. Pe poziția a doua a terminat bulgarul Petar Mitsin, cu un timp de 1:46.48, la aproape trei secunde în urma sportivului român.

La finalul probei de joi, sportivul român a s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut. De asemenea, el a mărturisit că a avut nevoie de o perioadă de relaxare după competițiile dificile de anul trecut.

„M-am simțit foarte bine pe toată parcursul cursei. Sincer să fiu, înainte să intru în apă, nu mă așteptam să înot atât de repede. Dar odată ce am simțit cumva apa, am simțit viteza, mi-am dat seama că o să fie sub 1:44. Adică, oricum, mult mai rapid decât la Jocurile Olimpice”, a explicat el.