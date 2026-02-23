Călin Georgescu, după ședința de la CAB: Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut CCR de partea sa, probabil că azi era președinte democratic

Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Curtea de Apel București, unde magistrații au analizat parcursul celui de-al doilea dosar în care este implicat. După peste cinci ore de discuții, instanța a decis să amâne pentru 9 martie pronunțarea în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat.

Georgescu a participat la o ședință-maraton a magistraților, desfășurată la Curtea de Apel București, unde a fost analizat cel de-al doilea dosar în care este implicat.

„Fără Dumnezeu, democrația se dezintegrează. Eu sunt aici, la Curtea de Apel, cum am fost și la tribunal, pe niște dosare inventate pentru că sistemul și clasa politică se tem de democrație și de poporul român. Ei vă vor slabi, nu puternici, vă vor sclavi, nu oameni liberi, vă vor obedienți, nu inteligenți, pentru că știu că poporul român, în noiembrie–decembrie 2024, a învins”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „Și atunci, fiind lași, utilizează toate instituțiile de forță pentru a lovi pe la spate. Există însă o instanță superioară, instanța conștiinței. Eu rog judecătorii, înainte de a se pronunța, să treacă prin fața ei, pentru că lupta pentru adevăr nu se termină la porțile tribunalului”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a mai afirmat că rămâne „alături de istoria românilor”. De asemenea, acesta a mai adăugat că, dacă Nicolae Ceaușescu „ar fi avut CCR de partea sa, probabil că azi era președinte democratic”.

„Rămân alături de cel sărac, de cel nedreptățit, batjocorit, alături de milioane de români din afara țării care au votat să se întoarcă așa și li s-a furat acest drept. Li s-au anulat speranțele a milioane de români. Pentru milioane de români cărora li s-a furat libertatea, democrația și prosperitatea, eu cer în numele lor desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a CCR dinainte de anularea alegerilor din 6 decembrie 2024. Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut CCR de partea sa, probabil că azi era președinte democratic”, a mai afirmat acesta.

Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis luni, 23 februarie, să amâne pentru 9 martie pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat.

„Stabileste termen de pronuntare asupra cererilor si exceptiilor formulate în procedura de camera preliminară, conform articolului 405 alin. 2 din Codul de procedură penală, la data de 09.03.2026”, a transmis CAB.