Căderea părului. Ar trebui să fim îngrijorați?

Căderea părului este o parte normală a vieții, dar poate fi îngrijorător dacă observați o cantitate neobișnuită de păr căzut. În medie, pierdem între 100 și 150 de fire de păr pe zi, în funcție de stadiul de creștere a părului. Există diferite stadii de creștere a părului: anagen, catagen, telogen și exogen. Unele persoane pot pierde mai mult sau mai puțin păr în funcție de stadiul de creștere a părului.

Căderea neobișnuită a părului poate fi un semn al altor lucruri care se întâmplă în interiorul corpului dumneavoastră, cum ar fi schimbările hormonale, stresul, anemia, deficiențele nutriționale, deficiențele de vitamine, bolile tiroidiene, medicamentele și chimioterapia.

Telogen effluvium, o cădere temporară a părului cauzată de un stres sever asupra organismului, este o cauză comună a căderii părului.

Afecțiunile autoimune pot afecta, de asemenea, căderea părului, cu Lupus, o afecțiune autoimună care poate ataca multe zone ale corpului, ducând la pierderea părului prin provocarea de inflamații la nivelul scalpului și al altor foliculi de păr.

Alopecia, cea mai cunoscută afecțiune care cauzează căderea părului, face ca sistemul imunitar să atace foliculii de păr, provocând căderea părului pe alocuri, lăsând în urmă pielea netedă.

Afecțiuni ale pielii, cum ar fi mâncărimea și iritarea pielii de pe scalp, pot fi, de asemenea, asociate cu psoriazisul autoimun al scalpului. Deși nu există un leac pentru această afecțiune, există tratamente care o fac mai ușor de gestionat.

Genetica poate fi, de asemenea, la originea căderii părului, chelia cu model masculin sau feminin, cunoscută și sub numele de alopecie androgenetică, fiind cel mai frecvent motiv pentru căderea părului.

Această cădere a părului se poate manifesta în orice moment după pubertate și poate arăta diferit la bărbați și femei. Genele pierderii părului pot fi moștenite din ambele părți, astfel că un bunic care are o cupolă cheală nu înseamnă neapărat că îi veți urma exemplul.

Dacă observați o schimbare majoră în ceea ce privește căderea părului, ar putea fi momentul să consultați un dermatolog. Aceștia se vor concentra mai mult pe pierderea părului, deoarece scalpul nostru este, practic, piele, și pot determina dacă este nevoie de un tratament suplimentar, potrivit yahoo.com.