Britanicii, cuceriți de farmecul orașului Sibiu. Cafeaua ieftină și tradiționalii papanași, pe lista recomandărilor

După ce au lăudat stațiunea Mamaia, britanicii și-au îndreptat atenția asupra Sibiului. Potrivit jurnaliștilor de la The Sun, acest oraș din Transilvania are un farmec aparte și poate fi inclus pe lista celor mai ieftine din Europa. Pe lângă farmecul acestei destinații, britanicii s-au arătat încântați de cafeaua ieftină și de gustul papanașilor.

La începutul anului, publicația TimeOut a inclus Sibiul pe lista celor mai subestimate destinații din Europa, însă britanicii atrag atenția că locul merită vizitat.

„Orașul Sibiu a fost clasat pe locul 18 în topul celor mai subestimate destinații de către Time Out. Chiar dacă orașul nu are plaje, există multe de văzut. În schimb, centrul vechi este fermecător și colorat, cu arhitectură germană și urme de istorie medievală”, spun aceștia.

În articol, jurnaliștii amintesc de Piața Mare și de Podul Minciunilor, două atracții importante din oraș.

„Printre atracțiile orașului se numără Piața Mare, cunoscută și sub numele de The Big Square, construită pentru prima dată în 1366 și plină de tarabe de piață, cafenele, restaurante și magazine. Podul Minciunilor este o altă atracție, cu numeroase legende și mituri, iar noaptea, iluminat, oferă un cadru perfect pentru fotografii. Potrivit Tripadvisor, un alt loc de neratat este Muzeul Astra, cel mai mare muzeu în aer liber din Europa”, mai spun ei.

Potrivit jurnaliștilor, o cafea în Sibiu costă doar 12,20 lei, adică aproximativ 2,08 lire, iar mâncarea este accesibilă: un meniu cu trei feluri pentru două persoane la un restaurant de nivel mediu nu depășește 30 de lire sterline.

Printre delicatesele recomandate se numără și papanașii, un desert servit în majoritatea restaurantelor din țară.

Începând cu 28 octombrie, Wizz Air va opera zboruri directe de la Birmingham către Sibiu, de două ori pe săptămână, cu tarife începând de la 17,99 lire.

„Cu noile zboruri, poți ajunge acolo în doar trei ore”, continuă ei.

Niko, însoțitoare de bord Wizz Air, a declarat pentru The Sun: „Am fost la Sibiu de mai multe ori. Ai munții aproape, natura este uimitoare, mâncarea este excelentă și ieftină, iar oamenii sunt foarte prietenoși. Și nu trebuie să ratați papanașii!”

Britanicii adaugă că destinația este ideală pentru cei care iubesc magia Crăciunului. În preajma sărbătorilor, Sibiul capătă un farmec aparte, iar turiștii aleg acest oraș pentru a se bucura de Târgul de Crăciun.

„Pentru iubitorii de Crăciun, Sibiu este o destinație excelentă, deoarece Piața Mare se transformă într-un imens târg festiv. Târgul include roată panoramică, patinoar, luminițe de sărbătoare și, bineînțeles, numeroase standuri cu mâncare și cadouri. Datele pentru târgul de Crăciun nu au fost încă confirmate, dar anul trecut a început la mijlocul lunii noiembrie și a ținut până la începutul lunii ianuarie”, au încheiat aceștia.