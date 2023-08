Ministrul Boloș, promisiune pentru bugetari. Salariile vor fi primite la timp

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis că a mers în vizită la două trezorerii din București pe parcursul zilei de vineri, 11 august. Liberalul a spus că angajatele de la una dintre instituții l-au invitat chiar și să bea cafeaua împreună la sediu. Ministrul s-a conformat și în această dimineață a mers la Trezoreria Municipiului București. Boloș a ținut să le clarifice bugetarilor din această instituție aspecte importante privind salariilor lor.

„La prima oră am fost acolo, am reușit să ajung azi la două trezorerii din București. În câteva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reușit să stau de vorbă. Am putut să mă aflu în mijlocul lor și să văd cum lucrează, să înțeleg provocările cu care se confruntă și să împărtășim câteva zâmbete pe parcurs”.