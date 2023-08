Ciolacu, despre criza de azi de la Finanțe: ”Nu taie nimeni salariile”. Breaking News

Marcel Ciolacu a spus, în emisiunea „Punctul culminant” moderată de Victor Ciutacu, la România TV, despre ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, că nu prea știe să comunice cu oamenii.

Domnul Marcel Boloș este un om de bună credință. Ca și fiecare dintre noi, are și el defecte, nu are acea parte de a comunica mai mult cu oamenii, iar acum este o presiune foarte mare pe umerii săi și pe ministerul pe care-l conduce. În plus, domnul Boloș a făcut o greșeală: nu poți face tot singur, nu poți să pleci la luptă fără echipă. Îl susțin pe domnul Boloș în fruntea ministerului de Finanțe. Chiar înainte să vin la emisiune aici, l-am sunat pe domnul Boloș și i-am spus că trebuie să fie încrezător și să vorbească cu oamenii”, a declarat Marcel Ciolacu.