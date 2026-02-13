Bolojan, comparat de Băluță cu Ceauşescu. Premierul i-a ținut o lecție de administrație

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, după ce liderul PSD București, Daniel Băluță, l-a comparat cu Nicolae Ceaușescu, că nu va potenţa astfel de declarații, întrucât nu aduc niciun beneficiu. „Ba da, ne ajută ca să ne facem reclamă la primăria de sector, cu lucrările la Pasajul din centru, pe banii guvernului”, a adăugat acesta, la un post de radio.

Premierul a fost întrebat, la Europa FM, cum comentează afirmația președintelui PSD București, primarul Sectorului 4 Daniel Băluță, care l-a comparat cu Nicolae Ceaușescu.

„E foarte uşor să faci declaraţii, e foarte uşor să explici cum trebuie cheltuiţi bani pe care îi împrumuţi la nişte dobândi enorme, şi cum ajungi într-o fundătură. Eu nu voi potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ne ajută la nimic. Ba da, ne ajută ca să ne facem reclamă la primăria de sector, cu lucrările la Pasajul din centru, pe banii guvernului. Măcar n-ar trebui să plătim sume foarte mari de bani pe reclamă la o lucrare publică, asigurată din bani guvernamentali. Măcar atât ar fi trebuit făcut”, a răspuns acesta.

Bolojan a menționat că „luni de zile, în cursul anului trecut, s-au făcut reclame”. „Nu ştiu dacă trebuie să faci reclamă la o lucrare publică, în general. Eu n-am făcut, în cei 12 ani de mandat, la Oradea, reclame plătite la nici o lucrare publică”, a mai adăugat acesta.

Premierul a declarat, de asemenea, că nu consideră că este responsabilitatea sa să trimită Corpul de control la autoritățile locale. „Există alte instituţii care pot să fac asta (...). Nu asta este problema, dar, atunci când eşti pe funcţie publică, trebuie să faci declaraţii responsabile. A pune etichete, a juca într-o manieră populistă, e cel mai simplu lucru”, a mai spus acesta.

Primarul Sectorului 4 a declarat, într-un interviu pentru HotNews, că „Bolojan are o abordare destul de autocrată”.

De asemenea, acesta a comparat „fixaţia” pentru deficitul bugetar cu „obsesia lui Nicolae Ceauşescu pentru plata datoriei externe”. „Şi fac o comparaţie extrem de onestă între cele două personalităţi politice”, a mai adăugat edilul.