Bolojan, despre măsurile privind prețurile carburanților: Săptămâna viitoare vom definitiva soluțiile

Pompă carburanți. Sursa foto: Freepik
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu miniștrii Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, precum și cu specialiști din instituții, pentru a identifica soluții care să limiteze creșterea prețului combustibilului. „Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Premierul a declarat că a discutat cu miniștrii Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, precum și cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenței și ai ANAP, despre situația pieței carburanților din România, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România. Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni”, a explicat acesta.

„Nu sunt decizii ușor de luat”

Potrivit premierului, la începutul săptămânii viitoare va avea loc o nouă întâlnire pentru definitivarea acestor soluții.

100.000 de cetățeni riscă să-și piardă cărțile de identitate. MAI face verificări
100.000 de cetățeni riscă să-și piardă cărțile de identitate. MAI face verificări
Fenomenul care capătă amploare în România arată efectele negative ale deciziilor luate de Guvernul României 
Fenomenul care capătă amploare în România arată efectele negative ale deciziilor luate de Guvernul României 

„Nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate”, a afirmat acesta.

Ilie Bolojan, Alexandru Nazare și Bogdan Ivan. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan

Bolojan avertizează că plafonarea arbitrară a prețurilor poate duce la penurie

Bolojan a explicat că o „încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor”, poate duce la penurie. De asemenea, el a menționat că o scădere a accizelor trebuie să asigure reducerea prețurilor și să poată fi susținută de bugetul votat pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului.

„Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri. Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra”, a mai spus acesta.

Stiri calde

20:21 - Trei persoane, inculpate în SUA într-un dosar privind exportul ilegal de servere cu tehnologie AI
20:10 - 100.000 de cetățeni riscă să-și piardă cărțile de identitate. MAI face verificări
19:58 - Ce se întâmplă dacă nu ai plătit rovinieta, dar ai vândut mașina. Cine primește amenda
19:50 - Un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, confiscat de marina militară franceză. Macron: Nu ne vom lăsa păcăliți
19:42 - Dezvăluiri tulburătoare despre antrenorul care a dinamitat vestiarul Craiovei. Cum își aborda victimele chiar din cad...
19:42 - Sfântul Nectarie din Eghina: credința care transformă vieți. Carte cu minuni și mărturii, din 20 martie la chioșcuri

Cum și a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat
Cum și a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat
Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul
Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul
Dan Andronic, amintiri legate de actualul premier
Dan Andronic, amintiri legate de actualul premier

Proiecte speciale