În jur de 600 de oameni s-au așezat la coadă, la centrul mobil de la Piața Obor, în prima zi a acțiunii de vaccinare. În schimbul imunizării, oamenii au primit câte o porție de mici cu pâine și o apă. La „Caravana de la Obor”, centrul de vaccinare mobil, oamenii se pot vaccina rapid și fără programare cu Pfizer sau Johnson & Johnson.

Fiecare persoană care s-a vaccinat în prima zi, vineri, a primit un voucher pe care l-a putut folosi la Terasa din Obor, alături, unde a primit trei mici, două chifle și o apă plată. Deși nimeni nu a refuzat recompensa, cei mai mulți au spus că s-au vaccinat pentru că s-au gândit la propria sănătate.

„Nu am venit pentru voucher, am venit pentru că acum a fost momentul”; „Dacă se dă e bună dar nu pentru voucher am venit, nici n-am ştiut de voucher, numai aici am aflat”, „A trecut ceva timp de când am mâncat mici ultima dată, sunt curioasă ce gust au, am auzit că lumea îi laudă. Dar, ca să fiu sinceră, nu am venit pentru ei, am venit special pentru vaccinul Johnson & Johnson și pentru că pot să-l fac fără programare”; „Este un gest frumos, mă rog… pentru… să facă lumea un pic fericită.”, sunt câteva dintre comentariile celor care s-au vaccinat la Obor.

Managerul terasei nu se teme că rămâne fără marfă

Managerul Terasei de la Obor, unde cei vaccinați merg să-și ia porția de mici, Adrian Rebenciuc, spune că poate face față unui aflux de până la 1.000 de clienți pe zi.

„Îţi dai seama că avem stoc. Avem nişte parteneri care se pricep la făcut mici, totul… e ok, măcar să vină atâta lume încât să rămânem noi depăşiţi, dar nu, nu cred că se întâmplă asta. Foarte mulţi, îţi dai seama că capacitatea e de 500-700-1000 de oameni pe zi, cred. Asa că, ne aşteptăm să vină şi la noi”, a spus managerul Terasei, conform Aleph News.

Acțiunea Vaccin pentru mici la Obor

Acțiunea „Vaccin pentru mici”, la „Caravana de la Obor”, a început vineri dimineață și se va desfășura până duminică. Programul centrului este de vineri și sâmbătă între orele 8 și 20:00 și duminică, între orele 8 și 18:00.

Bucureștenii s-au prezentat vineri, încă de la prima oră, și s-au așezat la coadă așteptând să fie imunizați împotirva COVID-19. Inițiativa a ajuns subiect de reportaj inclusiv pentru presa străină.

„Nu doar mirosul de mici a atras lumea azi la centrul de vaccinare de la Obor. Doar jumătate din cei vaccinați au și folosit voucherul. Bătaia mare a fost pe vaccinul Johnson & Johnson. 87% din cei vaccinați astăzi acolo au ales varianta cu o singură doză. Cum am mai spus, vaccinarea trebuie să fie aproape de casă, simplă și rapidă”, a scris primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, într-o postare pe Facebook.

Primarul Radu Mihaiu a estima că la Obor, în aceste zile, vor fi vaccinate în jur de 1.000 de persoane, zilnic, dat fiind că mulți bucureșteni vin la cumpărături.