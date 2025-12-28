Cine este Bianca Kovacs, desemnată „Româncă anului în Spania”. Cum a devenit cunoscută în țară

Bianca Kovacs, care s-a născut în România și s-a stabilit în Spania la 18 ani fără un plan clar, este astăzi una dintre vocile cunoscute ale comediei spaniole. Bianca Kovacs, cunsocută și pentru podcast-ul ei, a fost desemnată recent „Româncă anului în Spania”, distincție acordată pentru integrare și dialog cultural.

Distincția a fost acordată la Coslada de asociația Obatalá, o organizație dedicată conviețuirii și integrării într-un oraș cu o comunitate românească importantă. Premiul, oferit pentru prima dată, evidențiază contribuția Biancăi Kovacs la apropierea dintre culturi.

„Îmi place să apropii culturile prin umorul meu, iar acest premiu recunoaște exact acest lucru”, a spus aceasta.

Bianca Kovacs nu se află la primul trofeu important din carieră. În 2024 a primit un Oscar al Umorului pentru stand-up comedy, iar în 2025 a fost premiată drept cea mai bună actriță debutantă la Festivalul Internațional de Film de la Aranda. De asemenea, a fost nominalizată la premiile Ondas pentru podcastul „Odio a la gente”, realizat împreună cu Carmen Romero.

Deși afirmă că este profund atașată de originile sale, Bianca Kovacs spune că se simte, în egală măsură, spaniolă.

„Sunt mândră de țara din care vin, dar de mult timp mă simt mai spaniolă. Sunt foarte integrată și mi-a plăcut de aici din prima zi”, a spus aceasta, pentru Diario de Mallorca.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Asociación Obatalá (@obatala_coslada)

Experiența personală a determinat-o să considere că etichetele generale sunt nedrepte. „Uneori mă enervez când aud că Spania este o țară rasistă. Pentru mine, nu este. Există ignoranți, ca peste tot”, a explicat aceasta.

Venirea în Spania a fost o alegere asumată, dar dificilă. Bianca Kovacs a spus deschis că primele săptămâni au fost extrem de dure. „Am ajuns la Madrid și primele trei săptămâni am stat pe stradă. Nu a fost ușor”, a spus aceasta, adăugând că a muncit în agricultură, în imobiliare și în alte domenii înainte să aibă stabilitate financiară.

„Când emigrezi, la început nu te gândești la vise. Te gândești la mâncare, la chirie, la acte”, a mai spus aceasta.

După ce problemele de sănătate au determinat-o să își reevalueze viața, a decis să investească în formarea sa artistică. A urmat cursuri de teatru și interpretare în Fuengirola, Málaga și Madrid. Debutul pe ecran a avut loc într-un context neașteptat, dar decisiv, după ce Bianca Kovacs a fost selectată dintre mii de candidați pentru un rol mic într-o producție internațională. Ulterior, a apărut în seriale și filme spaniole precum Los Tortuga sau La Buena Suerte.

Comedia a devenit domeniul în care a găsit cea mai mare libertate: „În stand-up contează doar dacă faci publicul să râdă. Nu mai contează accentul, originea sau etichetele”.