Sport

Bernadette Szocs, eliminată din competiția de simplu în turul doi la China Smash 2025

Comentează știrea
Bernadette Szocs, eliminată din competiția de simplu în turul doi la China Smash 2025Sursă foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Bernadette Szocs, jucătoare de tenis de masă originară din România și clasată pe locul 16 mondial, a cedat în al doilea meci disputat pe tabloul principal al probei de simplu la turneul China Smash 2025.

Bernadette Szocs a fost eliminată la China Smash 2025

Cea mai bine clasată româncă din tenisul de masă, Bernadette Szocs, care ocupă locul 16 mondial, și-a încheiat drumul la China Smash 2025, la Beijing, după ce a fost învinsă de taiwaneza Li Yu-Jhun marți dimineață.

Sportiva română a debutat cu succes în competiție, unde s-a impus clar în fața jucătoarei Yuan Wan din Germania, cu scorul 3-0 (11-5, 11-8, 11-5), victorie care i-a garantat calificarea în runda celor 32 de jucătoare.

Bernadette Szocs, eliminată în turul doi din China Smash 2025 de taiwaneza Li Yu-Jhun

După un prim set extrem de echilibrat, pierdut la limită cu 11-13, Szocs nu a mai reușit să-și revină în următoarele două seturi, după ce a cedat cu 0-3 (11-13, 6-11, 8-11). Astfel, aceasta și-a încheiat parcursul său în turneul China Smash 2025.

Adrian Mutu, acuzat că a pus stăpânire pe un teren de sport al statului
Adrian Mutu, acuzat că a pus stăpânire pe un teren de sport al statului
Valentin Ceaușescu a cerut ajutor de la stat pentru a se putea trata
Valentin Ceaușescu a cerut ajutor de la stat pentru a se putea trata
Bernadette Szocs

Bernadette Szocs. Sursa foto: x.com

Bernadette Szocs rămâne în cursa competiției la proba de dublu, alături de Elizabeta Samara, cele două fiind calificate în optimile de finală. Cele două jucătoare urmează să joace  miercuri dimineață pentru un loc în sferturi.

Jucătoarea a dezvăluit câți bani se câștigă din tenisul de masă

Bernadette Szőcs, unul dintre numele importante ale tenisului de masă românesc, a vorbit deschis despre realitățile financiare ale sportului pe care îl practică. Aceasta a explicat că succesul în clasamentul mondial aduce recompense, dar acestea rămân modeste comparativ cu alte sporturi.

„Dacă ajungi în top 30 mondial, se câștigă bine, dar nici pe departe la nivelul tenisului de câmp. Eu sunt mulțumită de ce am, dar mereu este loc de mai bine”, a declarat sportiva.

Sportiva speră ca vizibilitatea recentă a tenisului de masă românesc să genereze oportunități financiare, însă aceasta a explicat că performanțele mari nu garantează o susținere constantă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:29 - Adrian Mutu, acuzat că a pus stăpânire pe un teren de sport al statului
15:21 - Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu, depus la capelă: Nu poate fi înmormântată ca un câine
15:16 - Incendiul la o școală din județul Teleorman
15:03 - Valentin Ceaușescu a cerut ajutor de la stat pentru a se putea trata
15:02 - Hegseth i-a convocat pe toți generalii SUA fără să spună clar de ce. Scenariile au explodat
14:58 - Victor Ciutacu despre Bolojan: Omul e ca tractorul în vie

HAI România!

Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului

Proiecte speciale