Bernadette Szocs, eliminată din competiția de simplu în turul doi la China Smash 2025

Bernadette Szocs, jucătoare de tenis de masă originară din România și clasată pe locul 16 mondial, a cedat în al doilea meci disputat pe tabloul principal al probei de simplu la turneul China Smash 2025.

Cea mai bine clasată româncă din tenisul de masă, Bernadette Szocs, care ocupă locul 16 mondial, și-a încheiat drumul la China Smash 2025, la Beijing, după ce a fost învinsă de taiwaneza Li Yu-Jhun marți dimineață.

Sportiva română a debutat cu succes în competiție, unde s-a impus clar în fața jucătoarei Yuan Wan din Germania, cu scorul 3-0 (11-5, 11-8, 11-5), victorie care i-a garantat calificarea în runda celor 32 de jucătoare.

După un prim set extrem de echilibrat, pierdut la limită cu 11-13, Szocs nu a mai reușit să-și revină în următoarele două seturi, după ce a cedat cu 0-3 (11-13, 6-11, 8-11). Astfel, aceasta și-a încheiat parcursul său în turneul China Smash 2025.

Bernadette Szocs rămâne în cursa competiției la proba de dublu, alături de Elizabeta Samara, cele două fiind calificate în optimile de finală. Cele două jucătoare urmează să joace miercuri dimineață pentru un loc în sferturi.

Bernadette Szőcs, unul dintre numele importante ale tenisului de masă românesc, a vorbit deschis despre realitățile financiare ale sportului pe care îl practică. Aceasta a explicat că succesul în clasamentul mondial aduce recompense, dar acestea rămân modeste comparativ cu alte sporturi.

„Dacă ajungi în top 30 mondial, se câștigă bine, dar nici pe departe la nivelul tenisului de câmp. Eu sunt mulțumită de ce am, dar mereu este loc de mai bine”, a declarat sportiva.

Sportiva speră ca vizibilitatea recentă a tenisului de masă românesc să genereze oportunități financiare, însă aceasta a explicat că performanțele mari nu garantează o susținere constantă.