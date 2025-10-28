Belodedici, Elisabeta Lipă, Alina Dumitru și Larisa Iordache – patru legende, o seară de poveste!

Un eveniment dedicat performanței, eleganței și forței interioare a reunit nume de referință din sportul românesc, la un eveniment inedit în care moda și sportul s-au împletit într-un spectacol plin de energie și rafinament. Printre invitații de onoare din sport s-au numărat Elisabeta Lipă, Miodrag Belodedici, Alina Dumitru și Larisa Iordache, patru dintre cei mai mari sportivi ai României, care au oferit publicului o lecție de eleganță și modestie, demonstrând că performanța și stilul pot merge perfect împreună.

Din sport au mai fost prezenți: cunoscutul antrenor de tenis Iulian Vespan, fostul fotbalist Robert Nita, Svetlana Dragusin, fosta jucatoare de baschet in prezent vicepreședinte al Federatiei Române de Baschet, impresarul de fotbal Cornel Teodorescu,

Vedete prezente: Geanina Ilies, Raluca Dumitru, Crina Matei, Kamara, Wilmark si sotia sa, Ioana, soprana Andreea Ilie, Mia Prigoana, Vica Blochina, Roxana Maya, scriitoarea Ioana Lee, cantareata Iana Novac si Dan Tatoiu cu fiica sa.

Pe podium au defilat sportivi și creatori de conținut din noua generație: Sarah Dumitrescu si Agnes Zane din partea Federatiei Romane de Baschet, Cezar Crețu, Dan Chilom, Teodora Lazea, Denisa Dumitru, Antonia și Julia Stere, fiecare aducând propria poveste despre ambiție, pasiune și încredere în sine.

Show-ul a fost prezentat de Andrei Nourescu, care a ghidat publicul printr-o seară vibrantă, în care moda s-a împletit cu inspirația adusă de sportivii de performanță.

„Am vrut ca această seară să fie despre forță, eleganță și echilibru. Sportul și moda pot transmite împreună o poveste despre disciplină, pasiune și încredere în sine”, a declarat Clara Ilie, organizatoarea evenimentului.

Evenimentul a avut loc la Avantpremiere Concept Store, în JW Marriott, într-un decor rafinat, cu sprijinul celor de la Press Book Media, Aqua Carpatica, Domeniile Samburesti, Raposdia Cake si Milk&Honey.

Seara s-a încheiat cu aplauze, emoție și promisiunea unei noi ediții dedicate legăturii profunde dintre performanță și eleganță.

Foto: Ștefan Ovidiu Photography & Mihai Mitrea