Beatrice a fost regina Ungariei de două ori, cu doi soți diferiți. Unul din ei era fiul lui Iancu de Hunedoara

Fiica regelui Ferdinand I de Neapole și a soției acestuia, Isabella de Clermont, Beatrice s-a născut la 16 noiembrie 1457 și a ajuns, prin căsătorie, una dintre cele mai influente regine ale Europei Centrale: a fost de două ori regină, în Ungaria, ca soție a lui Matia/Matei Corvin, respectiv a lui Vladislav al II-lea. Matia/Matei Corvin (Matthias Corvinus) era fiul lui Iancu de Hunedoara și al Elisabetei Szilágyi.

Crescută în atmosfera rafinată a curții de la Napoli, Beatrice a beneficiat de o educație aleasă, specifică marilor familii princiare italiene. Logodna ei cu regele Ungariei, Matia Corvin, a avut loc în 1474, iar căsătoria s-a oficiat la 22 decembrie 1476. Încoronarea ca regină a Ungariei a avut loc la Székesfehérvár, notează Muzeul Castelul Corvinilor pe pagina de Facebook a instituției.

Impactul Beatricei asupra vieții culturale maghiare a fost major. Ea a adus la curte modele și gusturi renascentiste, stimulând interesul lui Matia pentru faimoasa Bibliotheca Corvina. A supervizat construirea palatului de la Visegrád ca reședință regală și a înființat o Academie. Datorită ei, în ultimul deceniu al domniei lui Matia au ajuns în Ungaria personalități de prim rang ale Renașterii italiene, precum istoricii Antonio Bonfini și Petrus Ransanus, dar și Diomede Caraffa sau Roberto Caracciolo.

Echilibrul de la curte a început însă să se fisureze în 1479, când Matia a conferit domeniul Hunedoarei fiului său nelegitim, Ioan Corvin, și a adus-o pe Barbara Edelpöck, mama acestuia, la curte. Beatrice a refuzat să îi recunoască lui Ioan Corvin statutul de moștenitor legitim al regelui, iar tensiunile din familia regală s-au accentuat.

Treptat, pe fondul ambiției politice și al faptului că nu a putut dărui un moștenitor, Beatrice a devenit tot mai nepopulară. În epocă i s-a pus chiar în cârcă moartea lui Matia, deși asemenea acuzații țin mai degrabă de atmosfera de suspiciune a vremii decât de dovezi concrete.

După moartea lui Matia Corvin, în 1490, Beatrice a reușit inițial să își păstreze poziția, sprijinită de o parte a nobilimii maghiare. Și-a continuat domnia ca regină prin căsătoria cu Vladislav al II-lea, regele Boemiei și Ungariei, în 1491. Nici această căsătorie nu a adus copii și, mai mult, nu a fost recunoscută oficial: Vladislav nu obținuse divorțul de prima sa soție și, ulterior, a susținut că a fost constrâns să se însoare cu Beatrice.

În 1493, Papa a instituit o comisie care să analizeze situația. În anul 1500, aceasta a declarat căsătoria ca fiind nelegală. Rămasă fără statut și fără putere, Beatrice s-a întors la Napoli, orașul copilăriei sale, unde a murit la 23 septembrie 1508. Mai multe detalii pe Facebook.