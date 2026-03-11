Băutura alcoolică din România care nu se va scumpi. Verdict al Tribunalului UE

O hotărâre a Tribunalul Uniunii Europene schimbă modul în care este taxată o băutură populară pe piața din România. Instanța europeană a stabilit că produsul Strongbow trebuie încadrat la categoria cidru. Această clasificare înseamnă acciză zero, ceea ce face improbabilă o creștere de preț pentru consumatori.

Cazul a fost deschis după ce Heineken România a contestat modul în care autoritățile vamale au încercat să reclasifice produsul într-o categorie mai taxată.

Litigiul a vizat direct regimul fiscal aplicat băuturii, dar decizia are efecte mai largi în întreaga Uniune Europeană.

Autoritatea vamală a susținut că băutura nu ar trebui considerată cidru. Argumentul a fost că o parte din alcool provine din alte plante, nu doar din fermentarea merelor. În aceste condiții, produsul ar fi trebuit mutat într-o categorie pentru care se plătește acciză.

Compania a contestat decizia în instanță. Reprezentanții producătorului au argumentat că legislația europeană nu stabilește un prag minim pentru procentul de alcool provenit din mere. În opinia lor, clasificarea trebuie făcută după caracteristicile produsului.

Instanța europeană a confirmat că regulile comunitare nu impun un procent minim de alcool din suc de mere pentru încadrarea unui produs la categoria cidru. În schimb, trebuie analizate gustul, mirosul și destinația comercială a băuturii.

Hotărârea stabilește că adăugarea unor cantități de alcool din alte surse nu schimbă automat clasificarea, dacă produsul păstrează caracteristicile unui cidru.

Disputa a ajuns și în fața instanțelor române. Curtea de Apel București a anulat actele fiscale emise de ANAF, care stabiliseră o altă clasificare tarifară pentru băutură.

Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut clarificări din partea instanței europene privind modul în care trebuie interpretate regulile de clasificare.

Decizia este considerată un precedent important pentru producătorii și importatorii de băuturi alcoolice din Uniunea Europeană. Instanța a subliniat că autoritățile nu pot introduce criterii sau praguri care nu există în legislație.