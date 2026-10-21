Sport

Barcelona sesizează UEFA pentru un banner afișat de fanii PSG

Barcelona sesizează UEFA pentru un banner afișat de fanii PSG
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FC Barcelona intenționează să depună o plângere la UEFA după ce suporterii echipei Paris Saint-Germain au afișat un banner care ironiza clubul catalan, înaintea meciului disputat marți seară în Liga Campionilor. Conducerea Barcelonei consideră mesajul jignitor și agresiv, potrivit presei catalane.

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Bannerul a fost expus pe stadionul Parc des Princes înaintea partidei dintre PSG și Barcelona.

Imaginea face trimitere la filmul horror „Masacrul din Texas” și îl înfățișează pe Leatherface, personajul principal al producției, îmbrăcat în tricoul echipei pariziene și acoperit de sânge, în timp ce taie cu drujba stema formației catalane.

Mesajul care însoțește imaginea este „Masacru în stil parizian”, într-o referire la confruntarea dintre cele două echipe.

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Bannerul a fost conceput cu câteva zile înainte de Halloween și face parte din coregrafiile pregătite de CUP, grupul de ultrași ai formației franceze, pentru meciurile importante din competițiile europene.

Urmează plângere la UEFA

Potrivit cotidianului catalan Sport, conducerea clubului spaniol ia în calcul sesizarea forului european, considerând că afișarea bannerului a depășit limitele unei ironii între suporteri.

O plângere ar urma să fie transmisă UEFA în perioada imediat următoare.

PSG

PSG / foto: FB

Mesajul a stârnit reacții diferite în rândul spectatorilor prezenți pe Parc des Princes.

O parte a publicului a primit cu amuzament imaginea, în contextul rivalității dintre cele două formații și al tradiției suporterilor parizieni de a pregăti scenografii înaintea partidelor europene importante.

FC Barcelona consideră că bannerul încalcă legislația

Conducerea Barcelonei nu a apreciat însă reprezentarea, pe care o consideră ofensatoare la adresa clubului. O eventuală sesizare va permite UEFA să analizeze situația și să stabilească dacă bannerul încalcă regulamentele aplicabile competițiilor sale.

Incidentul a avut loc înaintea meciului din etapa a treia a fazei principale a Ligii Campionilor, în care Paris Saint-Germain s-a impus în fața Barcelonei cu scorul de 4-2.

Partida a fost marcată astfel atât de rezultatul de pe teren, cât și de controversa provocată de mesajul afișat de suporterii echipei gazdă.

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