Bananele sau merele, care fruct este mai sănătos. Răspunsul nutriționiștilor







Bananele și merele sunt printre cele mai populare fructe din lume. Atât de populare încât au inspirat chiar și cântece pentru copii. Legumele pot fi completate cu un dulce sănătos.

Bananele sunt practice, învelite natural în coaja lor, în timp ce un măr se poate lua la fel de ușor în pachetul pentru un mic dejun rapid. Sau o gustare între mese. Dar, dacă ambele sunt sănătoase, care dintre ele este alegerea mai bună? Pentru a afla, am consultat opinia unui specialist în nutriție.

Bananele sunt bogate în nutrienți și ușor de digerat, ceea ce le face o gustare excelentă înainte sau după antrenament. „Bananele sunt cunoscute pentru conținutul lor ridicat de potasiu, un mineral esențial care ajută la reglarea tensiunii arteriale, funcția nervoasă și contracțiile musculare,” explică o nutriționistă.

Pe lângă potasiu, bananele aduc vitamina B6, vitamina C, fibre și antioxidanți. Acestea pot contribui la sănătatea cardiovasculară, reducând riscul de ateroscleroză, și există studii care leagă consumul de banane de o posibilă protecție împotriva unor tipuri de cancer.

105 calorii 26,9 g carbohidrați 3,07 g fibre 1,29 g proteine 0,39 g grăsimi 422 mg potasiu 10,3 mg vitamina C

„Bananele sunt alegerea ideală când ai nevoie de energie rapidă și de rehidratare, mai ales după efort fizic, pentru că ajută la refacerea electroliților pierduți prin transpirație,” spun aceștia.

Expresia „un măr pe zi ține doctorul departe” are și un fundament științific. Merele sunt fructul cel mai consumat în lume și se remarcă prin conținutul bogat de fibre, vitamina C și antioxidanți.

„Merele conțin pectină, o fibră solubilă care poate reduce colesterolul și sprijină sănătatea digestivă,” explică Blount. De asemenea, antioxidanții din mere pot avea efecte antiinflamatoare și de susținere a sistemului imunitar.

122 calorii 29,6 g carbohidrați 4,2 g fibre 0,34 g proteine 0,3 g grăsimi 208 mg potasiu 9,2 mg vitamina C

Studiile arată că merele pot contribui la reducerea riscului de boli cardiovasculare, cancer și chiar la prevenirea unor boli cronice precum diabetul sau obezitatea. Datorită conținutului scăzut de zaharuri și indicelui glicemic mai mic, merele sunt o alegere bună pentru reglarea glicemiei și pentru senzația de sațietate de lungă durată.

Atât bananele, cât și merele sunt alegeri nutritive excelente, dar avantajele lor diferă în funcție de context:

Bananele oferă energie rapidă și mai mult potasiu – perfecte pentru cei activi.

Merele aduc mai multe fibre, ceea ce le face mai potrivite pentru sațietate și controlul glicemiei pe termen lung.

Nu trebuie să alegi între ele. „Combină bananele și merele cu o mână de nuci sau cu iaurt pentru o gustare bogată în nutrienți, care oferă atât energie rapidă, cât și sațietate de durată,” recomandă nutriționiștii.