Un avion privat care transporta șase cetățeni străini s-a prăbușit marți, 10 noiembrie 2026, în sudul Filipinelor. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru operațiunile de căutare și salvare, însă autoritățile nu au putut confirma, în primele ore de la accident, dacă pasagerii și membrii echipajului au supraviețuit, potrivit Jerusalem Post.

Informația a fost transmisă de Jomar Calledo, reprezentant al unei agenții pentru gestionarea dezastrelor din orașul Digos, provincia Davao del Sur. Oficialii locali monitorizau situația, în timp ce salvatorii încercau să stabilească exact ce s-a întâmplat și care este starea persoanelor aflate la bord.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters, autoritățile locale nu aveau încă o situație clară privind persoanele aflate la bord. Primele informații indicau prezența a șase cetățeni străini, însă nu au fost precizate identitățile acestora, țările de origine sau numărul exact al pasagerilor și membrilor echipajului.

Jomar Calledo a declarat că echipele de intervenție desfășurau operațiuni de salvare, fără să poată confirma dacă există persoane decedate. În această etapă, autoritățile încearcă să stabilească situația ocupanților aeronavei.

Accidentul a atras atenția asupra intervenției serviciilor locale de urgență, care trebuie să identifice persoanele implicate și să ofere informații confirmate despre consecințele prăbușirii.

Până la publicarea informațiilor inițiale, nu fuseseră comunicate mai multe detalii tehnice despre aeronavă. Nu se cunoaște modelul avionului, compania sau persoana care îl opera și nici traseul pe care îl urma în momentul accidentului.

De asemenea, nu există informații confirmate despre condițiile meteorologice din timpul zborului sau despre eventualele probleme tehnice care ar fi putut preceda prăbușirea.

A private plane carrying six foreign nationals crashed in the southern Philippines. Rescue operations are ongoing, and the status of the crew and passengers is unknown. https://t.co/5jrarmDlno — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 10, 2026

Reuters nu a precizat locul exact al impactului și nici dacă aeronava s-a prăbușit într-o zonă locuită sau într-o regiune izolată. Aceste informații sunt importante pentru evaluarea intervenției echipelor de salvare și pentru stabilirea circumstanțelor accidentului.

Cauza accidentului nu era cunoscută la momentul transmiterii informațiilor. Stabilirea acesteia va necesita date despre zbor, examinarea aeronavei și verificarea eventualelor defecțiuni tehnice, în cazul în care autoritățile vor deschide o investigație.

În Filipine, investigarea accidentelor și incidentelor aviatice intră în responsabilitatea structurilor specializate ale Autorității pentru Aviație Civilă (Civil Aviation Authority of the Philippines – CAAP). Instituția publică proceduri de raportare și informații privind investigarea evenimentelor de siguranță aeriană.

Deocamdată, nu au fost anunțate concluzii privind cauzele prăbușirii avionului privat din sudul țării.

Prioritatea imediată rămâne operațiunea de căutare și salvare. Identificarea celor șase cetățeni străini și confirmarea stării lor sunt informațiile pe care autoritățile trebuie să le clarifice înainte de prezentarea unui bilanț oficial.

Informațiile disponibile provin din declarația unui oficial local, transmisă de Reuters. Orice detaliu privind victimele, naționalitățile acestora sau cauza accidentului trebuie tratat cu prudență până la confirmarea din partea autorităților filipineze.

Situația rămâne în curs de actualizare.