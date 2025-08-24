International Australia și Coreea de Sud, concesii pentru China comunistă







Turismul se intersectează cu diplomația în politica recentă a Coreei de Sud și în strategia economică a Australiei, ambele state recalibrându-și relațiile cu China comunistă pentru a stimula creșterea economică și a întări legăturile regionale, potrivit The Diplomatic Affairs.

Decizia Seulului de a introduce accesul fără viză pentru turiștii chinezi și vizita australiană de nivel înalt la Beijing reflectă calculul atent al capitalului economic, al influenței diplomatice și al valorii schimburilor culturale.

Într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice între SUA și China, aceste mișcări reprezintă exemple de strategie pragmatică pentru statele middle power care doresc să maximizeze beneficii economice fără a se confrunta direct cu marile puteri.

În ultimele zile, guvernul sud-coreean a anunțat o politică revoluționară: turiștii chinezi vor putea intra în Coreea de Sud fără viză, începând cu sfârșitul lunii septembrie.

Această măsură este nu doar un stimulent economic, ci și un gest diplomatic semnificativ, menită să refacă legătura cu cel mai mare partener comercial al Seulului.

China reprezenta, înainte de pandemia COVID-19, cea mai mare sursă de turiști internaționali pentru Coreea de Sud.

În 2019, peste 6 milioane de chinezi vizitaseră țara, echivalând cu aproximativ 34% din totalul vizitatorilor străini și generând venituri de miliarde de dolari anual, cu un cheltuială medie pe turist de peste 2.000 USD.

Pandemia a întrerupt brusc acest flux, iar tensiunile politice legate de desfășurarea sistemului american THAAD în 2017 au agravat situația.

În 2023, numărul turiștilor chinezi a început să se recupereze parțial, însă restricțiile de viză și tensiunile geopolitice au menținut cifrele mult sub nivelul anterior pandemiei.

Decizia de a introduce accesul fără viză reflectă, așadar, o strategie de relansare economică, dar și de consolidare a unei relații diplomatice afectate de ani de negocieri complexe și ezitări reciproce.

Se așteaptă ca politica fără viză să aducă un impuls economic considerabil. Turiștii chinezi sunt cunoscuți pentru cheltuielile ridicate în retailul de lux, cosmetice, duty-free și gastronomie.

Organizația de Turism din Coreea estimează că, în primul an, între 1,5 și 2 milioane de turiști suplimentari ar putea vizita țara, generând până la 4 miliarde USD în cheltuieli directe.

Piețele financiare au reacționat imediat: acțiunile marilor retaileri, operatori duty-free, lanțuri hoteliere și producători de cosmetice au crescut semnificativ după anunț, reflectând optimismul investitorilor privind creșterea cererii chineze.

Operatorii de cazinouri, în special pe insula Jeju, vor beneficia de pe urma acestei politici, întrucât destinația este preferată de turiștii chinezi.

Impactul economic se extinde și asupra sectoarelor conexe: transport aerian, restaurante, evenimente culturale și servicii de divertisment.

Prin stimularea consumului, Coreea de Sud urmărește să refacă o parte importantă a economiei afectate de pandemie, consolidând în același timp poziția țării în regiunea Asia-Pacific.

Pe lângă beneficiile economice, decizia are o semnificație diplomatică majoră. Administrația președintelui Lee Jae Myung a recalibrat politica externă pentru a îmbunătăți relațiile cu Beijingul, după ani de tensiuni sub guvernele anterioare, mai apropiate de Washington.

Prin introducerea accesului fără viză, Seul transmite un semnal clar de bunăvoință și dorință de cooperare, căutând să restabilească încrederea reciprocă și să creeze un cadru favorabil pentru negocierile regionale.

Această politică se aliniază și cu diplomatia regională mai largă: Coreea de Sud va găzdui summit-ul liderilor APEC în Gyeongju între 31 octombrie și 1 noiembrie.

Politica fără viză, implementată chiar înaintea sărbătorii chineze „Golden Week”, maximizează veniturile din turism și creează o atmosferă favorabilă pentru întâlnirile internaționale, inclusiv pentru discuțiile bilaterale între liderii globali.

În paralel, Australia a realizat un pas important pentru restabilirea relațiilor cu China.

Prim-ministrul Anthony Albanese a vizitat Beijingul și s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping, semnalând o reîmprospătare a legăturilor diplomatice și economice.

Relațiile bilaterale avuseseră de suferit după ce Australia a cerut o anchetă independentă asupra originii COVID-19, provocând restricții și tarife asupra exporturilor australiene, inclusiv vin, orz și carne de vită.

Australiei îi revine rolul unei puteri mijlocii care navighează între alianța strategică cu SUA și dependența economică de China.

În 2024, comerțul bilateral a atins recordul de 312 miliarde USD, evidențiind reziliența interdependenței economice, chiar și în fața tensiunilor diplomatice.

Vizita lui Albanese a generat acorduri preliminare în mai multe domenii:

Energie curată: proiecte comune în solar, hidrogen și mecanisme de tranzacționare a carbonului;

proiecte comune în solar, hidrogen și mecanisme de tranzacționare a carbonului; Agricultură: reluarea importurilor de vin și homar chinezesc, revitalizând industriile rurale;

reluarea importurilor de vin și homar chinezesc, revitalizând industriile rurale; Educație și schimburi culturale: extinderea parteneriatelor universitare și a programelor de schimb;

extinderea parteneriatelor universitare și a programelor de schimb; Promovarea turismului: campanii de marketing și simplificarea procesului de viză pentru turiștii chinezi.

Aceste inițiative consolidează legături pe termen lung și sporesc schimburile culturale, contribuind la înțelegerea reciprocă și crearea de punți între societățile celor două țări.

Un aflux masiv de turiști poate genera și provocări: supraaglomerarea destinațiilor populare, presiune pe infrastructura locală și potențiale conflicte culturale.

Guvernele sud-coreean și australian au subliniat necesitatea implementării unor sisteme eficiente de management al turiștilor și promovarea turismului responsabil.

În Seul, planurile includ extinderea capacității transportului, dezvoltarea serviciilor de ghidaj și monitorizarea fluxurilor turistice pentru a minimiza tensiunile.

Evenimentele internaționale, precum summit-ul APEC din Coreea de Sud, oferă platforme esențiale pentru interacțiuni bilaterale și multilaterale.

Prin plasarea Seulului în centrul dialogului regional, politica turistică fără viză devine și o strategie diplomatică, facilitând discuții constructive între China, SUA și alte economii majore.

Această abordare permite unei țări de dimensiuni medii să maximizeze impactul său geopolitic fără a intra în confruntări directe.

Coreea de Sud și Australia demonstrează că statele middle power pot naviga cu succes între economii mari și rivalități globale. Strategiile lor combină măsuri economice concrete cu acțiuni diplomatice subtile: turismul și schimburile culturale devin instrumente pentru stabilitate regională, iar cooperarea economică asigură beneficii tangibile pentru cetățeni.

Într-un context global instabil, aceste exemple arată că pragmatismul poate oferi soluții mai eficiente decât confruntarea ideologică. Menținerea stabilității politice interne, investițiile în infrastructură și promovarea dialogului intercultural sunt cheia succesului pe termen lung.