Australia are, în premieră, o femeie la conducerea armatei

Australia a marcat un moment istoric prin numirea generalului Susan Coyle la conducerea armatei. Decizia vine pe fondul reformelor privind reprezentarea femeilor și al acuzațiilor de discriminare din armată, relatează Reuters.

Australia a anunțat luni o reorganizare la vârful forțelor sale de apărare, care include o premieră istorică: pentru prima dată, o femeie va conduce armata țării.

Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de schimbări în structura de comandă a sistemului militar.

Susan Coyle va prelua funcția de șef al Armatei în luna iulie, înlocuindu-l pe Simon Stuart. În prezent, ea ocupă poziția de șef al capabilităților comune în cadrul forțelor de apărare.

Numirea sa marchează o premieră nu doar pentru armata australiană, ci și pentru întregul sistem militar, fiind prima femeie care va conduce una dintre ramurile principale ale forțelor armate.

Prim-ministrul Anthony Albanese a vorbit despre caracterul istoric al deciziei, declarând: „Din iulie, vom avea pentru prima dată o femeie în funcția de șef al armatei în istoria de 125 de ani a armatei australiene”.

Ministrul apărării, Richard Marles, a descris momentul drept unul „profund istoric”. El a transmis și un mesaj legat de importanța reprezentării: „Așa cum mi-a spus Susan, nu poți deveni ceea ce nu poți vedea”.

Oficialul a spus că realizarea lui Coyle va avea un impact semnificativ asupra femeilor care activează deja în forțele armate, dar și asupra celor care iau în calcul o carieră militară. „Realizarea lui Susan va fi profund semnificativă pentru femeile care servesc astăzi în Forțele de Apărare Australiene și pentru cele care se gândesc să urmeze o carieră militară în viitor”, a spus el.

Susan Coyle, în vârstă de 55 de ani, s-a înrolat în armată în 1987. De-a lungul carierei, a ocupat mai multe funcții de conducere și poziții strategice în structurile militare.

În prezent, femeile reprezintă aproximativ 21% din totalul personalului din cadrul Forțelor de Apărare Australiene (ADF) și 18,5% din pozițiile de conducere. Obiectivul stabilit de instituție este atingerea unui procent de 25% participare feminină până în anul 2030.

Numirea lui Coyle vine într-o perioadă sensibilă pentru armata australiană. În octombrie anul trecut, a fost depusă o acțiune colectivă împotriva ADF, în care se susține că instituția nu ar fi reușit să protejeze mii de femei împotriva agresiunilor sexuale, hărțuirii și discriminării sistemice.

În cadrul aceleiași reorganizări, guvernul l-a desemnat pe Mark Hammond, actualul șef al Marinei, în funcția de conducător al Forțelor de Apărare Australiene. El îl va înlocui pe David Johnston.

Totodată, Matthew Buckley, în prezent adjunct al șefului Marinei, va prelua conducerea acestei ramuri militare.