Politica

AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan, după sesizarea AEP privind campania electorală: Este un președinte ilegitim

Comentează știrea
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan, după sesizarea AEP privind campania electorală: Este un președinte ilegitimNicușor Dan. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Vicepreședintele AUR, Adrian Axinia, a solicicat într-o conferință demararea procedurii de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan, după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei sale electorale.

AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan

Axinia susține că situația transformă președintele într-o persoană șantajabilă, având în vedere riscul de condamnare odată cu încheierea mandatului.

„Nicușor Dan este un Președinte ilegitim al României. Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil, având în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului. De aceea, pentru a nu avea un Președinte ținut în lesă de mâini invizibile, este necesară suspendarea lui Nicușor Dan din funcție și organizarea unui referendum de demitere.

Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate pe motiv că domnul Călin Georgescu nu declarase cheltuieli de campanie. Faptele acelea sunt infinit mai puțin grave decât cele de care este acuzat Nicușor Dan în acest moment”, a declarat Axinia.

Un sat uitat de lume, scos la vânzare la prețul unui apartament din Capitală. Avantaje pentru viitorii proprietari
Un sat uitat de lume, scos la vânzare la prețul unui apartament din Capitală. Avantaje pentru viitorii proprietari
Insolvenţa în Republica Moldova. Un administrator suspectat de scheme frauduloase, exclus din Comisia de experţi pentru integrare europeană
Insolvenţa în Republica Moldova. Un administrator suspectat de scheme frauduloase, exclus din Comisia de experţi pentru integrare europeană

Ce spune Adrian Axinia

Parlamentarul AUR atrage atenția că momentul sesizării AEP nu este întâmplător. Conform lui, procedura intervine chiar înainte ca președintele să facă numirile la conducerea parchetelor – Parchetul General, DNA, DIICOT – și la șefia serviciilor de informații.

„Se naște suspiciunea unui șantaj la care este supus Președintele în exercițiu pentru a semna sau a nu semna ceva. Fie în ceea ce privește numirile la parchete, fie la serviciile de informație. De ce nu?, inclusiv în perspectiva înlocuirii actualului Prim-ministru, în condițiile în care PSD a solicitat deja PNL să numească pe altcineva”, a adăugat Axinia.

El a făcut trimitere la precedentul istoric al altor președinți, menționând că este esențial să nu se repete situații precum cele în care Klaus Iohannis sau Traian Băsescu au fost ținuți „în șah” de dosare sau informații compromițătoare.

AEP a confirmat sesizarea

Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat sesizarea Parchetului General, documentul oficial fiind semnat de președintele AEP, Adrian Țuțuianu (PSD). Conform raportului, „în urma apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte penale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

Documentul AEP arată că „echipa de control a verificat toate documentele referitoare la veniturile încasate și cheltuielile angajate de candidatul independent Nicușor-Daniel Dan”.

Printre neregulile constatate se numără plăți pentru servicii electorale nejustificate, cum ar fi cercetări sociologice realizate în afara campaniei și materiale de propagandă electorală produse de firme fără contracte valide, totalizând 870.384,10 lei, fără respectarea cadrului legal.

Astfel, în urma acestor constatări, AEP a transmis sesizarea către Parchetul General, declanșând o investigație oficială privind eventuale încălcări ale legii în finanțarea campaniei prezidențiale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:44 - Situație rară în sistemul penitenciar. Un deținut declanșează verificarea legii care îi reglementează detenția
14:39 - FMI deblochează 8,1 miliarde de dolari pentru susținerea bugetului Ucrainei
14:31 - România, sub presiunea CEDO. Comunitatea LGBTQ cere recunoașterea legală a cuplurilor gay, după ce Grindeanu a reapri...
14:24 - Chișinăul propune trecerea tuturor școlilor din stânga Nistrului la predarea în limba română din 1 septembrie 2026
14:20 - Top 6 platforme prin care elevii români învață engleza de acasă
14:17 - De la Oscar la Nadia Comăneci. Filmul brazilian care intră vineri în cinematografele din România

HAI România!

Bolojan azi la bal, mâine la spital
Bolojan azi la bal, mâine la spital
România, din nou o marfă…
România, din nou o marfă…
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu icoana!
Contrapunct EVZ. Lecție simplă despre puterea credinței, oferită de un călugăr de la Muntele Athos: E rugăciunea, nu ...

Proiecte speciale