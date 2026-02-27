AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan, după sesizarea AEP privind campania electorală: Este un președinte ilegitim

Vicepreședintele AUR, Adrian Axinia, a solicicat într-o conferință demararea procedurii de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan, după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei sale electorale.

Axinia susține că situația transformă președintele într-o persoană șantajabilă, având în vedere riscul de condamnare odată cu încheierea mandatului.

Parlamentarul AUR atrage atenția că momentul sesizării AEP nu este întâmplător. Conform lui, procedura intervine chiar înainte ca președintele să facă numirile la conducerea parchetelor – Parchetul General, DNA, DIICOT – și la șefia serviciilor de informații.

„Se naște suspiciunea unui șantaj la care este supus Președintele în exercițiu pentru a semna sau a nu semna ceva. Fie în ceea ce privește numirile la parchete, fie la serviciile de informație. De ce nu?, inclusiv în perspectiva înlocuirii actualului Prim-ministru, în condițiile în care PSD a solicitat deja PNL să numească pe altcineva”, a adăugat Axinia.

El a făcut trimitere la precedentul istoric al altor președinți, menționând că este esențial să nu se repete situații precum cele în care Klaus Iohannis sau Traian Băsescu au fost ținuți „în șah” de dosare sau informații compromițătoare.

Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat sesizarea Parchetului General, documentul oficial fiind semnat de președintele AEP, Adrian Țuțuianu (PSD). Conform raportului, „în urma apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte penale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

Documentul AEP arată că „echipa de control a verificat toate documentele referitoare la veniturile încasate și cheltuielile angajate de candidatul independent Nicușor-Daniel Dan”.

Printre neregulile constatate se numără plăți pentru servicii electorale nejustificate, cum ar fi cercetări sociologice realizate în afara campaniei și materiale de propagandă electorală produse de firme fără contracte valide, totalizând 870.384,10 lei, fără respectarea cadrului legal.

Astfel, în urma acestor constatări, AEP a transmis sesizarea către Parchetul General, declanșând o investigație oficială privind eventuale încălcări ale legii în finanțarea campaniei prezidențiale.