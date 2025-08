Atac sângeros asupra unei tabere de vacanță în Zaporojie: doi morți și 12 răniți, printre și copii

Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte 12 au fost rănite printre care și doi copii în urma unui atac aerian desfășurat de armata rusă asupra unei tabere de agrement din regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei.

Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a anunțat pe Telegram că rușii au lansat „cel puțin patru atacuri” cu bombe aeriene în jurul orei 6:00 dimineața. Imaginile de la fața locului, publicate de echipele de intervenție, arată trupuri întinse la sol în bălți de sânge și pompieri luptând cu incendiile izbucnite în casele de vacanță.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat dur față de atac, catalogându-l drept un act de teroare fără justificare militară. „Există zero simț militar în acest atac. Numai brutalitate pentru a face frică”, a scris liderul de la Kiev pe rețelele de socializare.

În același timp, în orașul Pokrovsk din estul țării un punct fierbinte al confruntărilor o altă persoană a fost ucisă și mai mulți civili au fost răniți în urma unor bombardamente nocturne lansate de trupele ruse, a anunțat administrația locală.

The Russians are now trying to make their attacks more intense. We in Ukraine fully support the American proposal for an immediate ceasefire. We’ve already tried many different formats – ways to stop the fighting, to stop the killing. We have spoken and offered Russia silence in… pic.twitter.com/MQp05MlpOF

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2025