Asia Express la nivel de război. Tamaș și Alexa găzduiți de o veterană din războiul vietnamez

Asia Express la nivel de război. Tamaș și Alexa găzduiți de o veterană din războiul vietnamez
Gabi Tamaș și Dan Alexa au fost profund impresionați de una dintre gazdele lor vietnameze. este vorba despre o doamnă care a luptat în războiul din Vietnam.

Fotbaliștii Tamaș și Alexa uimiți de generozitatea unei vietnameze

Cei doi concurenți Asia Express au fost găzduiți și de o veterană a războiului din Vietnam. Povestea ei i-a impresionat pe fotbaliști.  ”Am aflat de fapt că femeia a fost veteran de război. A fost în război. A început armata la 17 ani și a ieșit la 25 de ani, tânără fiind și a început-o cu războiul.

S-a dus direct acolo și le-a făcut pe toate a fost și soră medicală, a cărat și mâncare. A luat și arma în mână. A spus că a stat în linia a doua, iar dacă se trecea de prima linie ea trebuia să tragă să nu se treacă de a doua linie. Știa că este foarte greu, dar voia ca țara ei să fie liberă. Femeia asta între 17 și 25 de ani trebuia să studieze, era adolescentă. Adolescența e cea mai frumoasă în viața omului, ea de fapt a fost pe front”, au povestit fotbaliștii.

Gabi Tamaș și Dan Alexa.v1.cropped

Gabi Tamaș și Dan Alexa. Sursa foto Captură video

Soțul a murit de cancer

Aceștia au continuat povestea. ”Și-a întrerupt școala și a luat parte la război efectiv. După război și-a reluat școala unde l-a întâlnit pe viitorul ei soț. Și pe lângă faptul că a trăit ce a trăit își găsește soțul, face patru copiii și la 37 de ani îi moare soțul de cancer.

A rămas singură cu patru copii pe care i-a crescut singură”, au mai povestit ei.

Nu știa ce să le mai pună pe masă

Deși aceasta avea o pensie foarte mică, generozitatea ei i-a surprins pe cei doi. ”Femeia a făcut rost de bani din agricultură și vânzare animalelor.

Copiii nu o caută și e important ca ei să își vadă de viața lor, spune ea. Pensia ei este de 20 de dolari pe lună. Când a început să pună pe masă din puținul ei tot, cu zâmbetul pe buze… minunată. Îmi doresc ca lumea să vadă și să aprecieze mai mult ceea ce are”, au mai explicat ei.

