Monden

Karmen Minune a mâncat șobolani. Cântăreața a povestit cele mai ciudate momente

Comentează știrea
Karmen Minune a mâncat șobolani. Cântăreața a povestit cele mai ciudate momenteKarmen și Olga/ Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Fiica lui Adi Minune a trecut prin probe la Asia Express fără să le digere prea mult. Nu de alta, dar la unele probabil nici digestia nu ar fi mers cum trebuie.

Karmen Minune și șobolanii

Artista a trebuit să gătească o masă cu specific asiatic, alături de colega ei, Olga Barcari. Desiugur că cele două nu au stat pe gânduri și s-au pus pe gătit, doar că ingredientele nu erau dintre cele mai cunoscute. Mai exact concurenții au fost provocați să prindă șase țipari masculi. Desigur că înainte au fost învățați să facă diferența dintre masculi și femele.

De asemenea un alt ingredient exotic a fost șobolanul de bambus pe care au trebuit să îl procure. Ulterior totul trebuia gătit la o sobiță pusă la dispoziție de echipa emisiunii. Șobolanul și țiparii trebuiau tocați, prăjiți și amestecați cu legume, sosuri și orez.

Concurenții au trebuit să guste preparatul

Desigur când preparatul a fost gata în primul rând concurenții trebuiau să guste din el și apoi să îl ofere familiei gazdă. Așadar de dragul concursului Karmen Minune s-a înfruptat de zor din șobolan.

De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 octombrie 2025. Gravitație și magnetism
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 15 octombrie 2025. Gravitație și magnetism
Karmen a dezvăluit numele lui Adrian Minune

Sursa foto: Instagram Karmen

De altfel, alături de colega sa, Olga Barcari, cântăreața a arătat că are anduranță, dar și spirit de echipă. De asemenea a fost lăudată de către public pentru faptul că deși provine dintr-o familie cu posibilități financiare, știe să fie cumpătată și nu are fițe.

Mamă model

Karmen este fiica cea mare a lui Adrian Minune și prima dintre copiii săi care a început o carieră în muzică. De altfel a fost și cea care i-a complicat puțin viața artistului când a fugit de acasă, adolescentă fiind.

Dar ulterior a arătat că este o profesionistă pe parte muzicală și o mamă devotată pentru fiica ei. Chiar dacă aceasta s-a despărțit de tatăl copilului săi, cei doi au grijă în continuare ca lui Sophie să nu îi lipsească afecțiunea.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:14 - De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
21:07 - Se apropie iarna. După ploaie, vin din nou îngheţurile
21:01 - Emil Boc, la Bruxelles: Politica de coeziune e lipiciul care ne ține împreună
20:52 - Cum socoteau și cum țineau calendarul evreii de dinainte de Christos
20:46 - Salariații își pot verifica online vechimea și contribuțiile. Cum funcționează sistemul CNPP
20:42 - Rețeaua Celac – Rotaru – Georgescu – Văcușta. Conexiuni discrete cu ramificații la Londra

HAI România!

Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!

Proiecte speciale