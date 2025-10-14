Karmen Minune a mâncat șobolani. Cântăreața a povestit cele mai ciudate momente

Fiica lui Adi Minune a trecut prin probe la Asia Express fără să le digere prea mult. Nu de alta, dar la unele probabil nici digestia nu ar fi mers cum trebuie.

Artista a trebuit să gătească o masă cu specific asiatic, alături de colega ei, Olga Barcari. Desiugur că cele două nu au stat pe gânduri și s-au pus pe gătit, doar că ingredientele nu erau dintre cele mai cunoscute. Mai exact concurenții au fost provocați să prindă șase țipari masculi. Desigur că înainte au fost învățați să facă diferența dintre masculi și femele.

De asemenea un alt ingredient exotic a fost șobolanul de bambus pe care au trebuit să îl procure. Ulterior totul trebuia gătit la o sobiță pusă la dispoziție de echipa emisiunii. Șobolanul și țiparii trebuiau tocați, prăjiți și amestecați cu legume, sosuri și orez.

Desigur când preparatul a fost gata în primul rând concurenții trebuiau să guste din el și apoi să îl ofere familiei gazdă. Așadar de dragul concursului Karmen Minune s-a înfruptat de zor din șobolan.

De altfel, alături de colega sa, Olga Barcari, cântăreața a arătat că are anduranță, dar și spirit de echipă. De asemenea a fost lăudată de către public pentru faptul că deși provine dintr-o familie cu posibilități financiare, știe să fie cumpătată și nu are fițe.

Karmen este fiica cea mare a lui Adrian Minune și prima dintre copiii săi care a început o carieră în muzică. De altfel a fost și cea care i-a complicat puțin viața artistului când a fugit de acasă, adolescentă fiind.

Dar ulterior a arătat că este o profesionistă pe parte muzicală și o mamă devotată pentru fiica ei. Chiar dacă aceasta s-a despărțit de tatăl copilului săi, cei doi au grijă în continuare ca lui Sophie să nu îi lipsească afecțiunea.