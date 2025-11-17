ARMO consideră nejustificată asocierea generalizată a comerțului online cu riscuri alimentare

Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) regretă faptul că o autoritate a statului, precum ANSVSA, alege să prezinte întregul sector al comerțului online într-o lumină negativă, prin generalizări care asociază achizițiile alimentare online cu riscuri. Astfel de mesaje pot induce în eroare publicul și pot compromite în mod nedrept reputația unui sector care contribuie semnificativ la economia digitală din România și respectă normele legale.

Este esențial să fie făcută o distincție clară între magazinele online care funcționează cu respectarea tuturor prevederilor legale, dețin autorizațiile necesare și asigură condiții riguroase de depozitare și transport – inclusiv controlul temperaturii pentru alimentele perisabile – și operatorii neautorizați sau persoanele care activează ilegal.

Lipsa acestei diferențieri alimentează confuzia consumatorilor și poate afecta nemeritat reputația comerțului online românesc, într-un context deja marcat de numeroase provocări și presiuni, inclusiv concurența platformelor extracomunitare, în cazul cărora autoritățile nu analizează riscurile asociate produselor comercializate.

Membrii ARMO acordă prioritate siguranței alimentare, investind constant în tehnologii și proceduri care garantează trasabilitatea, transparența și siguranța produselor livrate către consumatori. Considerăm, așadar, că este responsabilitatea autorităților să distingă ferm între comercianții online care respectă toate regulile și acei operatori care acționează în afara cadrului de reglementare.

ARMO își manifestă deschiderea pentru dialog constructiv cu ANSVSA și celelalte instituții competente, propunând un parteneriat real în efortul de informare a publicului și combatere a comerțului neautorizat. Considerăm că astfel de declarații publice trebuie să se bazeze pe date concrete și să țintească acolo unde există cu adevărat riscuri – către operatorii neautorizați care compromit siguranța alimentară, nu către companiile care își desfășoară activitatea responsabil și în beneficiul consumatorilor.

Reiterăm angajamentul sectorului online din România pentru respectarea standardelor legale și protejarea intereselor consumatorilor, precum și dorința de colaborare pentru informarea corectă a publicului cu privire la beneficiile și siguranța comerțului online reglementat, au spus reprezentanții ARMO într-un comunicat de presă.